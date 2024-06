«È solo l’inizio, fermeremo gli speculatori» 

L’urlo dall’altopiano di Saccargia si è sentito forte e chiaro. «Ma non ci fermeremo, siamo pronti a nuove manifestazioni», ripetono ora i comitati e le associazioni che, dal Campidano alla Nurra, lottano contro la speculazione nel settore delle energie rinnovabili. Non c’è uno spicchio di Sardegna che non sia sotto assedio: sono oltre 800 le pratiche legate a parchi eolici, pannelli fotovoltaici e turbine off shore per le quali è stata depositata una «richiesta di connessione», cioè un permesso di collegarsi al sistema energetico nazionale per ottenere incentivi e rimborsi. Progetti che, se realizzati, sarebbero in grado di produrre 58 gigawatt di elettricità: «Si tratta di una quantità senza logica, che non saremmo neanche in grado di esportare, neppure con il Tyrrhenian Link», dice Davide Meloni, del comitato per la difesa del territorio di Uta. Una zona che sotto il profilo dello sfruttamento del terreno per fare spazio a impianti eolici e fotovoltaici ha già dato abbastanza: «Secondo l’Ispra siamo al vertice della classifica dei Comuni italiani. Ci siamo visti portar via terreni agricoli per realizzare la zona industriale, dove ora ci sono torri e pannelli per 800 megawatt. Con gli altri progetti in fase di istruttoria si arriverebbe a 2,5 gigawatt, circa la metà di quello che viene chiesto dal ministero alla Sardegna. Senza considerare che ci sarebbero 2000 ettari di terra occupati da questi impianti».

L’uliveto da eliminare

I signori delle rinnovabili vorrebbero estirpare un uliveto piantato trent’anni fa, in grado di produrre – lo dice la relazione di un agronomo, incaricato dal comitato di studiare il caso – olive per oltre duecentomila euro all’anno. «Il nostro paesaggio è già cambiato», continua Meloni, «Uta è sotto assedio dal 2015 e in questi anni abbiamo sopportato in silenzio. Anche la politica si deve mettere in testa che la terra è dei sardi e va difesa».

Già, i politici. Pochi rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato al grande raduno di Saccargia, fatta eccezione per qualche sindaco o consigliere comunale dei territori maggiormente interessati dall’assalto.

«Non abbiamo l’appoggio di nessun partito», evidenzia Luigi Pisci, responsabile dei comitati contro l’eolico, «e nonostante tutto siamo riusciti a dar vita a un momento di partecipazione popolare che ha pochi precedenti nell’Isola. Siamo soddisfatti dalle adesioni alla manifestazione, direi che con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione è stato un vero miracolo, ma per l’importanza dell’argomento saremmo dovuti essere almeno in 100mila».

Nei prossimi mesi arriverà, quasi certamente, il bis: «Magari a settembre, in un altro luogo simbolico della Sardegna. Siamo solo all’inizio della mobilitazione, stiamo riuscendo a far capire i rischi che corre la nostra isola. Andremo avanti: non ci faremo scippare la transizione energetica».

Le posizioni

Perché nessuno, tra i comitati e le associazioni in campo, si oppone all’utilizzo di fonti rinnovabili. «Siamo contro le speculazioni, che è una cosa ben differente. Siamo contro progetti mastodontici nelle zone più preziose della Sardegna, contro le pale eoliche affianco ai siti archeologici, spesso proposti da società a responsabilità limitata con capitali irrisori e grosse lacune sotto il profilo della trasparenza», chiarisce Riccardo Costa, referente dei volontari di Orthobenessere, capofila delle associazioni riunite «contro l’eolico selvaggio».

Negli ultimi mesi gli attivisti hanno proposto opposizione ai progetti presentati nel Nuorese. Orgosolo, Oliena, Orani, Nuoro. Addirittura il mare di fronte a Tavolara: ogni settimana salta fuori un nuovo piano per costruire torri eoliche o distese di pannelli solari. «Nel raccogliere i documenti per presentare le opposizioni abbiamo avuto accesso a tante informazioni fin qui sconosciute. In tanti casi i progetti sono presentati da società appena costituite, con 10mila euro di capitale sociale. Oppure aziende inattive, dove non si capisce chi sia il titolare effettivo», spiega Costa.

I progetti

La partecipazione di sabato, a Saccargia, è andata oltre le aspettative. C’è chi si è fatto tre o quattro ore di auto per partecipare a «è-vento» e dire no all’invasione. I comitati sono già all’opera per organizzare nuovi incontri. Sabato 23 giugno a Sanluri si riuniranno le varie associazioni «per fare il punto della situazione», dice Marco Pau, portavoce di Su Entu Nostu. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 25, martedì, quando è prevista la discussione in Consiglio regionale sulla moratoria della Giunta.

«Probabilmente ci faremo sentire con un sit-in. C’è in gioco il futuro della nostra terra e finalmente questo tema è entrato nelle case di tutti i sardi, anche grazie alla grande attenzione di Unione Sarda, Videolina e Radiolina. È aumentata la consapevolezza», conclude Pau, «e non ci fermeremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA