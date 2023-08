«E Snoop Doog disse grazie al jazz» Francesco Cavestri, il giovane prof 

Compone, suona e fa il divulgatore. Soprattutto per i coetanei. Da Morricone all'hip hop partendo dal jazz. Dal pianoforte alla MPC studio dell'Akai, la workstation che consente di campionare suoni o attingere ai virtual instrument, creare beat, editare e assemblare la musica. E ha appena 20 anni. Per il secondo anno di fila Time in Jazz ospita Francesco Cavestri. Oggi alle 18 il Castello di Baldu, Luogosanto, lo vedrà esibirsi in un concerto dal titolo “Early 17 - Il Jazz incontra l’hip hop”. Cavestri suonerà piano, tastiere, sintetizzatore ed effetti. Sarà accompagnato dal bassista Riccardo Oliva e dal batterista Joe Allotta. Domani sarà invece a Sa Casara, Berchidda, per la sezione del festival Time to Children, con una lezione dal titolo “Jazz ed elettronica ramificazioni di una musica universale giochi interattivi con le macchine musicali del futuro”: inizio alle 11.30, massimo 20 partecipanti, dai 9 anni in su.

Che concerto sarà?

«Nel disco “Early 17” ci sono le mie composizioni, quelle realizzate quando avevo 17 anni. C'è il jazz anzitutto ma anche tante citazioni dell'hip hop e della musica elettronica, omaggi a Robert Glasper e Miles Davis ma anche a J Dilla, un produttore che ha influenzato tantissimo la musica attuale. Del resto il jazz è la musica meticcia per eccellenza, non si adagia sul già conosciuto o su quello che funziona come fanno altri generi, ma si evolve continuamente».

Quale sarà la sorpresa?

«La proposizione di un brano inedito di sei minuti fatto insieme a Paolo Fresu, ed è una grande emozione poter suonare con un musicista del suo spessore».

Divulgatore musicale le piace come definizione?

«Mi piace moltissimo, secondo me oltre al fatto di suonare, la musica va insegnata, soprattutto il jazz che ha bisogno di ascolto profondo e attento. Nelle lezioni racconto anche degli aneddoti, come quello del rapper Snoop Dog che ringrazia Herbie Hancock per aver inventato l'hip hop».

Che effetto fa ai giovanissimi che a parlare di musica sia un ventenne?

«Cambia il paradigma, io sono di Bologna e sono andato per un incontro al liceo Galvani un anno dopo il diploma, insieme a Paolo Fresu. I ragazzi sono sorpresi che a spiegare la musica sia un loro coetaneo. Alla fine della lezione-concerto mi dicono che gli è piaciuta la musica che hanno sentito e che prima non conoscevano».

Trap e reggaeton sono impermeabili al jazz?

«Non li ho mai approfonditi, a 12-13 anni ascoltavo solo jazz, poi l'hip hop e la musica elettronica. Non mi pongo mai limiti. Negli Usa le contaminazioni sono all'ordine del giorno».

A proposito, lei ha studiato negli Usa: cosa piace agli americani della sensibilità musicale italiana?

«Le nostre melodie, il nostro modo di gestire la melodia. Noi siamo nipoti di Rossini e Verdi e figli di Morricone».

