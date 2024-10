È Simonetti il dominatore a Tanca Regia 

Primo nel Gran Premio a due manche, primo nel piccolo Gran Premio e primo nella C140 a fasi consecutive: il modenese Elia Simonetti è stato l’indiscusso dominatore del Sardegna Jumping Tour A6 stelle sui campi di gara dell’Agris a Tanca Regia (Abbasanta). Un dominio che ha nella vittoria della prova conclusiva, il Gran Premio C145/150 con un montepremi di 30mila euro, il punto più alto, grazie al doppio netto in sella al sauro di dodici anni Li La Bo. Simonetti ha preceduto, per pochi decimi, il carabiniere Bruno Chimirri con Samara e, per 3”, Roberto Turchetto con Kartouche: anche loro senza errori. Sempre in sella a Li La Bo, Simonetti ha fatto sua anche la C135/140 mista (piccolo gran premio), ancora davanti a Chimirri, secondo con Samara e terzo con Califfa Mild. Nella C140 del giorno di apertura il cavaliere di Modena, montando Chaccobeto, si è lasciato alle spalle Turchetto con Kartouche e Lorenzo Correddu con Dalakani Chardonnet. Nelle finali del Trofeo dei Nuraghi primo e secondo posto per Gianleonardo Murruzzu, tra i sette anni e oltre con Taissa Sarda e Barein, e per Andrea Guspini, con Clizia de sa Pittada e Cloes nella “sei anni”, con Alberto Tatti con Dlasgow primi nella cinque anni.

