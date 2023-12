È Silvia Melis l’asso nella manica di Fratelli d’Italia  

La piccola Ogliastra, Provincia solo sulla carta, nelle ultime tornate elettorali ha eletto un solo consigliere regionale. Nel 2018 il candidato più votato, Pierino Cannas, ex sindaco di Villagrande, dovette cedere il posto al rivale sconfitto nell’urna, Salvatore Corrias (Pd). Storture di un sistema elettorale rimasto identico. La battaglia per un posto in Regione è cominciata mesi fa. Molto affollato il carro dei Fratelli d’Italia. Il recente congresso non ha sciolto i dubbi, le indiscrezioni rivelano un asso nella manica: Silvia Melis, 54 anni, consulente del lavoro di Tortolì, vittima in passato di un terribile sequestro. A farle compagnia potrebbe essere il coordinatore provinciale Nicola Salis. Tra gli aspiranti candidati di lungo corso anche Marcello Caddori, l’assessore al comune di Lanusei Renato Pilia e l’ex assessore leghista ora tesserato Fdi Giorgio Todde, molto gradito ai vertici del partito. In casa Riformatori due top player, il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli e il vicesindaco di Lanusei Maria Tegas (che non ha ancora firmato). E il Pd? Il partito in Ogliastra è nelle mani della direzione regionale, dopo il caso politico legale che ha portato i due candidati alla segreteria Matteo Stochino e Ivan Puddu di fronte a un giudice. Azzerate le cariche dovrà essere una triade nominata da Cagliari a scegliere. Il nome più accreditato pare essere quello del consigliere uscente Salvatore Corrias, ex sindaco di Baunei. Forza Italia pare avere pochi dubbi. Angelo Cucca, dopo la poco felice avventura alle comunali di Tortolì, si è detto disponibile. Il partito vorrebbe puntare su Elisabetta Piroddi, di Jerzu. Potrebbe avere un ruolo importante anche Pierino Cannas, forte di un indubbio consenso personale, la maglia dovrebbe essere quella dei Quattro Mori. Tanti big, un posto solo. E la consapevolezza che la vittoria potrebbe non bastare.

RIPRODUZIONE RISERVATA