E si è (ri)fermato anche Pavoletti  

L'emergenza è finita, ma in casa Cagliari i guai non mancano mai. A Brescia, infatti, Ranieri dovrà rinunciare, oltre a Viola e Lella, anche a Pavoletti e Rog.

Il capitano ha accusato un nuovo fastidio alla caviglia destra, la stessa che l'ha tenuto fuori per oltre un mese. Il croato, invece, si ferma per un'elongazione al polpaccio sinistro, rimediata nei primi minuti della sfida giocata col Genoa. Per Rog lo stop potrebbe essere di almeno 2-3 settimane, ma le sue condizioni, come quelle di Pavoletti, dovranno essere valutate di volta in volta. Unica buona notizia è il ritorno in gruppo di Falco, che quindi questo pomeriggio, dopo la rifinitura del mattino, verrà convocato per la gara di Brescia. Ancora in personalizzato Viola e Lella.

Caos biglietti

L'intervento del Cagliari in Lega ha sbloccato, parzialmente, la questione biglietti nel settore Ospiti del Rigamonti. Per i tifosi provenienti dalla provincia di Cagliari sarà necessaria la Fidelity Card e i biglietti potranno essere acquistati online o nei punti vendita TicketOne. Per quelli delle altre province, invece, non sarà necessaria la Fidelity Card, ma “per decisione del Brescia” (come sottolineato polemicamente dal club rossoblù) i tifosi avranno a disposizione esclusivamente i punti vendita TicketOne e non i canali di vendita online. (al.m.)

