Sarrabus.
31 ottobre 2025 alle 00:16

È sfumata (per ora)  la nomina  del nuovo pediatra 

Il pediatra è stato nominato, anzi no. Tra mercoledì e ieri si è sparsa la voce di una nuova nomina da parte del direttore del distretto sanitario Massimo Carboni per sostituire la pediatra che è stata trasferita (e che ha in pratica lasciato sguarnito il Sarrabus e il Gerrei, è rimasto solo il dottor Gianni Sanna). Nomina che però non è stata ufficializzata: la dottoressa, che in un primo momento aveva dato la sua disponibilità, l’ha subito dopo revocata «per impedimenti personali». La conferma arriva direttamente dal direttore del distretto che ha comunque assicurato il massimo impegno per trovare in tempi brevi un altro pediatra.

La notizia della nuova nomina era stata anticipata dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. Anticipazioni poi rettificata: «L’amministrazione comunale – ha sottolineato - auspica che, nel giro di pochi giorni, si possa giungere alla tanto attesa assegnazione, così da garantire il servizio pediatrico nel territorio. Continueremo a monitorare la situazione, mantenendo un confronto diretto con gli enti competenti al fine di favorire una soluzione rapida ed efficace».

Tutti i sindaci del Sarrabus si sono mobilitati. Impensabile che le famiglie siano costrette a mettere mano al portafoglio per una visita. «Si intervenga con urgenza – ha scritto al direttore del distretto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - per garantire almeno un presidio pediatrico minimo. Non è possibile che i genitori per i loro figli più piccoli siano costretti a rivolgersi agli specialisti a pagamento». (g. a.)

