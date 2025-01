È sfida tra Italia e Olanda 

Due squadre olandesi e una belga: evitato il temuto derby italiano. Il sorteggio di ieri a Nyon ha indicato Psv Eindhoven, Feyenoord e Brugge come avversarie di Juventus, Milan ed Atalanta nei playoff di Champions League. Il 21 febbraio una seconda estrazione stabilirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e solo allora entrerà in ballo l,Inter, che potrebbe sfidare proprio una tra Juve e Milan. A eccezione dei bianconeri le altre italiane - teste di serie - avranno il vantaggio di giocare l’andata in trasferta e il ritorno sul proprio campo. La squadra di Thiago Motta esordirà martedì 11 in casa contro alle 21. Mercoledì 12 toccherà all’Atalanta, che alle 18,45 sarà impegnata in trasferta con il Bruges, mentre alle 21 il Milan giocherà in casa del Feyenoord.

Nei Paesi Bassi

L’avversario più ostico l'hanno pescato probabilmente i bianconeri. L’Eindhoven, campione d’Olanda in carica, guida l’Eredivisie con 4 punti di vantaggio sull’Ajax. La formazione allenata dall’olandese di origini ungheresi Peter Bosz ha chiuso al 14/o posto la fase a girone unico ma ha perso a Torino (3-1) nel primo turno della competizione giocato a settembre. «Se è stato un buon sorteggio lo capiremo solo dopo la partita di ritorno», al Philips Stadium,ha detto il dirigente Gianluca Pessotto. Se la Juve supererà questo scoglio, poi le toccherà una tra Arsenal e Inter, le stesse possibili avversarie del Milan.

I rossoneri

Il Feyenoord, quarto nel proprio campionato, in Champions ha potuto contare sulle 5 reti di Santiago Gimenez. Ma l’attaccante messicano potrebbe giocare i playoff proprio con la maglia del Milan, che in queste ore sta facendo di tutto per portarlo via da Rotterdam. La squadra di Sergio Conceiçao (in panchina negli ultimi due turni dopo l’esonero di Paulo Fonseca) ha affrontato due volte in Europa il Feyenoord, allenato dal danese Brian Priske, precedenti che risalgono agli ottavi della Coppa Campioni 1969-70: vittoria 1-0 a San Siro e ko 2-0 in Olanda, con i rossoneri eliminati.

La Dea

Il Brugge, prossima avversaria dell’Atalanta, ha affrontato due italiane nel girone unico perdendo 3-1 col Milan e pareggiando 0-0 con la Juventus. Ha chiuso la prima fase al 24/o posto (ultimo utile per i playoff) con 11 punti, mentre i bergamaschi sono arrivati noni con 15 punti. Sarà una sfida da ex per Charles De Ketelaere, cresciuto proprio al Bruges. Nei tornei Uefa non ci sono precedenti. Se promossa, la formazione di Gasperini è attesa dai francesi del Lille o dagli inglesi dell’Aston Villa.

RIPRODUZIONE RISERVATA