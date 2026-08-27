È sfida Marquez-Aprilia 

In MotoGp è il weekend della 13ª tappa del Mondiale al Motorland Aragon, una delle piste preferite da Marc Marquez che cercherà di rendere la vita difficile alle Aprilia, al momento più in palla delle Ducati. Oggi il via con le prove libere, domani qualifiche e (alle 15) la Sprint Race, la gara è domenica alle 14. Il leader della classifica, Jorge Martín, ha 39 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Marco Bezzecchi, secondo: «La moto migliora ogni gara, sono molto curioso di iniziare questo weekend e confermare la nostra velocità», ha detto lo spagnolo.

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