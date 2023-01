È sempre Villasimius 

Cortoghiana 0

Villasimius 2

Cortoghiana (4-4-2) : Galizia, Marreddu, Binozzi, Pinna, Bove, Biccheddu, Giganti, Scardanzan, Ardau (17’ st Mei), Fenu (25’ st Cuccu), Pau. In panchina Peddis, Pintus, Gallus, Muscas, Salaris. Allenatore Piras.

Villasimius (4-4-2) : Maine, Marci (40’ st Mullano), Valentini, Porcu, Bonfigli, Caliendo, Iesu, La Valle, Cirlini, Ferro (29’ st Scalcione), Sabadel. In panchina Gonzales, Masullo, Chessa, Sirigu, Matta, Taricco. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : nella ripresa 25’ Valentini, 44’ Iesu.

Note : espulsi Biccheddu, Galizia, Scardanzan. Ammoniti Ferro, Caliendo, Binozzi e Pinna.

Carbonia. Tre espulsi, quattro ammoniti, tensione a mille: Cortoghiana-Villasimius si trasforma in una corrida, la gara sfugge ben presto di mano all’arbitro e la capolista passa in vantaggio per poi vincere (2-0) solo quando si ritrova a giocare 11 contro 8. Ma i padroni di casa dovranno fare mea culpa per l’eccesso di nervosismo che ha caratterizzato vari suoi giocatori e segnato una partita abbordabile, perchéla capolista di ieri non era in vena.

Nervi tesi

Gara a dir poco orrenda: isterismo dal primo all’ultimo minuto. Il calcio giocato (ottime risposte di Galizia su Iesu e Caliendo) passa in secondo piano già dalla prima espulsione al 28’: doppio giallo a Biccheddu. Ripresa inguardabile, perché saltano i nervi, e gestita ancor peggio. Al 17’ “rosso” diretto a Scardanzan per un fallo forse da ammonizione: colto da furore, il portiere percorre metà campo per inveire contro l’arbitro ed è cartellino rosso secco anche per lui. In 8 contro 11 il Cortoghiana resiste sino al 25’: Valentini raccoglie una respinta corta della difesa e in area insacca di destro. In precedenza palo di Caliendo. Due interventi prodigiosi del neo entrato Mei evitano l’immediato raddoppio degli ospiti. Ma allo scadere, quando il Cortoghiana si getta orgogliosamente in avanti a caccia dell’impossibile 1-1, arriva il sinistro vincente di Iesu in contropiede.

