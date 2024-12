Sassari. Al PalaTaliercio è sempre una grande sfida. E poco importa la posizione attuale delle due squadre, anche perché domani alle 16.40 Venezia e Sassari cercano la vittoria del rilancio dopo una partenza al rallenty. La Reyer ha patito i tanti infortuni, ma ora che tutti o quasi sono rientrati è 4/6 in campionato e 3/3 nelle ultime gare di Eurocup, torneo tecnicamente ben superiore alla Europe Cup Fiba che frequenta il Banco di Sardegna. La Dinamo invece paradossalmente sta giocando meglio senza Sokolowski, perché hanno avuto tanto spazio Veronesi e Tambone, e senza Udom può agire anche da "4" Renfro come visto contro Bilbao. I miglioramenti però devono produrre la prima vittoria in trasferta per compensare quella sconfitta casalinga contro Scafati che penalizza la classifica.

Evoluzione

Lo stesso coach Nenad Markovic nel presentare la gara ha ammesso: «Avevo aspettative più grandi per questa squadra. Ripartiamo dagli ultimi 15 minuti con Bilbao. Dobbiamo essere duri, ridurre gli errori, soprattutto evitare di prendere canestri allo stesso modo. Questa squadra ha più potenziale di quello fatto vedere finora, deve essere più continua e concentrata sul piano partita».

La crescita del Banco va di pari passo con quella del play Bibbins, designato come leader. Le difficoltà iniziali sembrano definitivamente alle spalle. L'americano spiega: «Sono diversi i fattori, il basket italiano per me nuovo, dovevo trovare il modo di essere aggressivo e di seguire quello che diceva il coach. Ho dovuto lavorare per capire come essere il vero Justin, ad esempio attacco di più l’area, poi è cresciuta la chimica e quindi riesco a trovare meglio i compagni».

