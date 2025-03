È sempre più re Claudio 

Roma. La rinascita della Roma ha un protagonista più di tutti gli altri. E si chiama Claudio Ranieri. Calciatori e dirigenti dentro Trigoria, così come tifosi e sostenitori eccellenti, esaltano la “cura”' del tecnico giallorosso, insediatosi a metà novembre dopo la sconfitta all'Olimpico con il Bologna e capace in tre mesi e mezzo di portare la squadra dall'essere dodicesima a +4 sulla zona retrocessione al settimo posto e in piena corsa per i piazzamenti europei.

Ma c'è di più, perché dall'arrivo di Ranieri, romano di Testaccio, analizzando i cinque campionati più importanti del continente, nessuno ha fatto meglio della sua Roma, capace di totalizzare 26 punti in 10 partite (meglio di Liverpool, Bayern e Psg, ferme a 25). In molti, infatti, tra radio e social si chiedono perché non proseguire con Ranieri in panchina anche il prossimo anno. Un pensiero di cui si fa interprete, a nome del tifo giallorosso, l’attore comico Maurizio Battista: «Insisterei sul convincere Ranieri a rimanere - dice – i meriti di questa rinascita sono tutti suoi perché i giocatori sono sempre gli stessi e sono medio-buoni. Ma lui è un padre di famiglia, li carica e li fa sentire più forti di quello che sono».

In campo

Sono tanti, infatti, i giocatori rivitalizzati da Ranieri, basti pensare a Soulé, capace di decidere due delle ultime cinque gare consecutive vinte dalla Roma (quelle con Parma e Empoli). Oppure Dybala e Paredes, messi ai margini da Juric e oggi imprescindibili nel progetto tecnico. Ma adesso il tecnico vuole che la sua squadra alzi ancora l'asticella, perché nel filotto di risultati utili consecutivi in campionato, cominciato dopo il ko a Como dello scorso 15 dicembre, solo due sono stati i big match: quelli contro Lazio e Napoli. Ora, invece, arriverà il difficile, perché dopo le partite contro l’ultima squadra del tecnico, il Cagliari, e il Lecce, il calendario metterà la Roma di fronte Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan nelle ultime otto di campionato. Tutti scontri diretti per la corsa all'Europa che potrebbe passare anche dal campo internazionale.

L’Europa

Giovedì si giocherà il secondo tempo della sfida all'Athletic, con l'andata vinta per 2-1 e con i giallorossi che hanno a disposizione due risultati su tre per andare avanti. Non ci sarà però Celik, che ha riportato una lesione di primo grado del tendine congiunto al bicipite femorale della coscia sinistra. Mentre nessun problema per Dybala, lasciato precauzionalmente a riposo contro l'Empoli. Un turnover che ha dato i suoi frutti nell'ultimo weekend, come negli scorsi, perché dall'arrivo di Ranieri la Roma ha recuperato 13 punti alla Fiorentina e 7 al Milan (scavalcando entrambe), poi 5 alla Juventus e 8 alla Lazio, escludendo la partita di ieri sera. Numeri record che a detta di tutti, o quasi, portano la firma di Ranieri, al quale la proprietà ha affidato anche il compito di indicare una lista di possibili candidati per sostituirlo una volta finita la sua missione a giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA