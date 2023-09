È sempre l’Italia di Barella 

«Comincia un nuovo corso, bisogna partire subito forte, con due vittorie, per ritrovare fiducia e nuovi stimoli». La carica di Nicolò Barella, unico giocatore italiano inserito fra i 30 candidati per il Pallone d'oro, punto fermo dell'Inter e della Nazionale dove vanta 45 presenze, dietro solo a Ciro Immobile e Gigio Donnarumma fra i 29 azzurri in ritiro a Coverciano per preparare le qualificazioni europee con Macedonia del Nord (domani a Skopje) e Ucraina martedì a Milano. Proprio in occasione di una gara con la Macedonia del Nord il centrocampista sardo classe '97 ebbe la prima convocazione azzurra, contro la stessa rappresentativa ha vissuto una delle notti più brutte in azzurro, il ko a Palermo nel playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Ora, lui che è conoscitore dei vini paragona questa Italia «a un Brunello, elegante e di carattere».

Nuova sfida

«Avendo già giocato contro la Macedonia sappiamo che sarà una sfida difficile», avverte il centrocampista. «Quella sera a Palermo sentii troppo la pressione, io e i compagni non riuscimmo a giocare con ordine e lucidità. Pensavamo di non meritare di essere lì e questo ci condizionò». Adesso però si apre una nuova pagina, anche perché al posto di Roberto Mancini c'è Luciano Spalletti: «Non avevamo percepito nulla a giugno di un possibile addio di Mancini. Per quanto mi riguarda non posso che ringraziarlo, ha sempre creduto in me fin dai tempi di Cagliari e ci legherà per sempre la vittoria dell'Europeo ottenuta con merito e giocando un grande calcio. Con Spalletti», prosegue Barella, «è arrivato un allenatore altrettanto bravo ma non mi sentirete mai dire se uno è meglio dell'altro. Interpretano il lavoro in modo diverso e ogni allenatore ha le sue caratteristiche e cerca di sfruttare nel modo migliore quelle dei suoi giocatori. Il nuovo ct avrà bisogno di tempo e grande disponibilità da parte di tutti. Intanto ci ha trasmesso grandissime idee ma so se posso dirle», sorride il centrocampista azzurro. «Di certo», tiene a precisare, «lui ha sempre fatto giocare benissimo le sue squadre, il Napoli ha mostrato il calcio migliore insieme a quello del Manchester City».

Il Pallone d’oro

La candidatura al Pallone d'oro? «Sono orgoglioso e non la vivo come una responsabilità, sicuramente qualche altro giocatore italiano avrebbe meritato di essere nella lista. Ringrazio tutti coloro che per la seconda volta in tre anni mi hanno permesso di essere in lizza, dai miei compagni al tecnico dell'Inter, abbiamo fatto una bellissima stagione e so di giocare in una delle squadre più forti in assoluto».

