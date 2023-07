È sempre Barbie  la grande reginetta  del botteghino  

La rivoluzione rosa di Barbie continua a macinare incassi e rimane in vetta al box office per la seconda settimana consecutiva. Seppure in calo rispetto allo scorso weekend, la bambola in carne e ossa, Margot Robbie nel film di Greta Gerwig, guadagna quasi cinque milioni e mezzo (portandosi a oltre 18 milioni), tenendo a debita distanza tutti gli altri, in un quartetto di testa che non segna variazioni.

Al secondo posto, infatti, con poco più di mezzo milione, c'è "Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno” (in tre settimane ha superato i 4 milioni). Al terzo posto stabile “Indiana Jones” e il quadrante del destino con 240mila euro (5,7 milioni in 5 settimane), mentre sul quarto gradino del podio c'è ancora “Elemental” con 218.109 (e 5,7 milioni in 6 settimane). Seguono due nuove uscite, la commedia “Papà Scatenato” con protagonista Robert De Niro (110mila euro) e “Il castello nel cielo”, il film di animazione di Hayao Miyazaki uscito la prima volta nel 1986 e ora nella riedizione del 2023 (94mila euro).

