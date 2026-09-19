È Selargius la più in forma 

A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A2 Femminile, la Sardinia Rent Selargius è la formazione più in palla tra le quattro sarde. È questo il verdetto del 1° Torneo Aeroitalia, che ha visto il San Salvatore prevalere sulla Sardegna Marmi Cagliari per 53-51 nell’atto conclusivo andato in scena ieri sera a Sa Duchessa.

Il terzo posto è andato invece al Cus Cagliari, che nella “finalina” ha superato la Mercede Alghero per 56-37.

Va in archivio così una buona occasione di confronto e rodaggio per le quattro portabandiera sarde nel torneo cadetto, con il podio finale che ha ribaltato le aspettative della vigilia. Dopo un’estate difficile, segnata dalla paura di dover rinunciare al campionato per problemi economici, il San Salvatore ha dovuto costruire in roster in buona parte fatto in casa, ma comunque competitivo. Da rivedere Cus Cagliari e Mercede, ancora cantieri aperti, mentre la Virtus, specie in semifinale, ha fatto intravedere il suo potenziale da playoff.

Selargius in volata

L’equilibrio iniziale si spezza nel finale del primo quarto, quando due triple di Tykha spingono la Virtus sul 16-9. Nel secondo periodo cambia l’inerzia: Selargius piazza un parziale di 8-0, trova in Pandori la principale minaccia dall’arco e arriva fino al +9, andando all’intervallo avanti 29-21.

La reazione della Virtus è immediata al rientro dagli spogliatoi. El Habbab segna sette punti consecutivi all’interno di un break di 10-0 che riapre completamente la partita, con le cagliaritane capaci di rimettere la testa avanti sul 42-40 al 30’. Nell’ultima frazione Selargius trova però lo spunto decisivo e sfrutta meglio i viaggi in lunetta, resistendo fino al 53-51. Pandori chiude con 16 punti, Cutrupi con 12; alla Virtus non bastano i 20 di El Habbab.

Sardegna Marmi Cagliari : El Habbab 20, Deidda, Setzu, Scano, Bremaud 3, Ceccarelli 4, Mattera 2, Tykha 13, D’Alò, Pellegrini, Malintoppi ne, Coser 9. Allenatore Staico

Sardinia Rent Selargius : Vargiu, Fiorotto 7, Mura 6, Pandori 16, Contini ne, Ingenito 7, Cutrupi 12, Ruggeri, E. Corongiu 4, A. Corongiu 1. Allenatore Asunis

Mercede in rodaggio

Nell’altro match, il Cus Cagliari conquista il terzo posto superando nettamente la Mercede. Le catalane tengono bene nel primo quarto, chiuso avanti 16-14, ma dalla seconda frazione cambia l’inerzia della gara: le universitarie stringono in difesa e con una serie di break prendono progressivamente il controllo: 30-22 all’intervallo e 47-28 alla fine del terzo periodo.

Nell’ultima frazione il divario arriva fino al +23, prima del definitivo 56-37. Per il Cus 10 punti e 16 rimbalzi di Koleva, mentre Baraldi e Caldaro ne segnano 8; nella Mercede 11 punti di Mitreva.

Cus Cagliari : Atzeri ne, Baraldi 8, Solinas ne, Caldaro 8, Oppes, Ruiu 8, Cassai 5, Colli 6, Ikhanoba, Koleva 10, Tall 9, Spiga 2, Cambarau. Allenatore Xaxa

Mercede Alghero: Derekyulieva 7, Murgia 6, Puggioni 4, Dell’Orto 2, Kjolchevska, Mitreva 11, Nieddu, Barone 4, Bebbu, Cavallaro 2, Moro, Vaicekauskas 1. Allenatrice Monticelli.



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