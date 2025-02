E se tuo padre fosse un assassino? Maria Rita Sanna e le eredità familiari  

L'irrisolto è sospeso e il vento del passato torna a travolgere vite e ricordi. In oltre duecento pagine, Maria Rita Sanna esplora temi impetuosi: famiglia e colpa. Ci si confronta con gli effetti di un conflitto vibrante tra incertezze, nuove consapevolezze e un presente che soffia su un futuro inaspettato. La colpa dei padri, pubblicato da Edizioni Convalle, è un romanzo che sin dalle prime battute coinvolge il lettore nelle profondità più buie della protagonista, Alessia. Da bambina la sua vita è capovolta da un presunto crimine commesso dal padre, celato nei cassetti della memoria e poi, all'età di ventiquattro anni ogni fatto riemerge prepotente.

«Io vivevo il presente, proiettata sul futuro.Queste mie certezze, però, stavano per essere scardinate da un’altra verità assoluta». Le parole di Alessia sono premonitrici. La trama segue vicende esterne e interne ai personaggi, tenute insieme dal desiderio di giustizia: come anticipa nella prefazione Arianna Desogus.Sarà la volontà di restituire valore alla dignità umana e riprendersi la forza della libertà a guidare le indagini della protagonista. Ciò che un tempo non si è potuto, o voluto, comprendere, ora è atteso nella sua cruda verità. Le impronte lasciate, oltre a quelle di Alessia, in questo terzo romanzo dell'autrice sarda, sono di Daniele, il padre, di Giovanna, la madre. Voci a confronto saranno, per il lettore, quelle di madre e figlia: visioni diverse di una stessa storia. E poi la Sardegna che accoglie lo scorrere della narrazione nelle sue atmosfere più remote: i segreti, i silenzi, le fragilità sono avvolte dal vento dell'isola.

Il romanzo di Sanna regala una riflessione sulla genitorialità, sulla fattibilità di chi dovrebbe essere per noi al di sopra di ogni errore e giudizio. (Federica Abozzi)