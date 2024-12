«E se nel crollo fosse morto qualcuno?» 

Gli studenti universitari parlano di «profonda ingiustizia» non tanto per la sentenza di assoluzione ma per quanto accaduto dopo il crollo a Sa Duchessa, due anni fa: «Un periodo caratterizzato da altri cedimenti, accompagnati da uno sistematico scaricabarile tra le persone o gli enti coinvolti, invece che da un’assunzione delle rispettive responsabilità», è l’attacco da parte dell’associazione studentesca Unicaralis. Questo l’umore il giorno dopo la sentenza al termine del processo con il rito abbreviato per il cedimento di un’ala dell’edificio all’interno del Polo umanistico, con l’assoluzione dall’imputazione di crollo e disastro colposo del tecnico Antonio Pillai, dirigente universitario.

Posizioni archiviate

Questa la decisione della giudice del Tribunale, Ermengarda Ferrarese. Prima, al termine della lunga e complessa inchiesta della Procura, seguita al cedimento dell’ex biblioteca di Geologia, il pm Giangiacomo Pilia aveva archiviato le posizioni di tutti gli indagati e chiesto il rinvio a giudizio solo per il tecnico. «Dunque», è il commento di Unicaralis, «nessuno è stato colpevole di aver causato il crollo dell’aula Vardabasso nel polo umanistico di sa Duchessa». E aggiungono: «Nessuno inoltre ha causato il crollo del contro soffitto dell’aula Arcari nel 2023, così come la caduta della finestra addosso a un operaio, sempre al magistero».

Gli interrogativi

Per Unicaralis restano diverse domande senza risposta: «E se fosse crollata durante le lezioni? Davvero si sarebbe liquidato il tutto con “è stato un fulmine a ciel sereno”? Anche in quel caso nessuno sarebbe stato colpevole?» La speranza degli studenti universitari è che «tutti, in questa comunità accademica, abbiano acquisito un occhio di riguardo verso la minima crepa, il minimo dubbio che qualche parte dei nostri edifici versi in una condizione precaria, affinché si prevengano le tragedie». Critico anche Nicola Piga (Azione Universitaria): «L’assoluzione non produce né vincitori né vinti. Ciò che permane è l'incertezza che accompagna gli studenti, che, entrando in ogni aula, continueranno a scrutare i muri e i soffitti con il timore di nuovi crolli. Un'importante lezione che si può trarre da questa vicenda è l'urgenza di effettuare i controlli al momento giusto, mettendo sempre al primo posto la sicurezza e la vita degli studenti, sopra qualsiasi vincolo economico o intralcio burocratico».

La vicenda

Nel processo Pillai era accusato di non aver fatto una valutazione della sicurezza nel 2012, quando venne installato l’impianto di climatizzazione e trascurando – almeno secondo l’ipotesi della Procura – il fatto che il solaio avesse già presentato problemi. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ne aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione, ma la giudice Ferrarese ha assolto il dirigente, difeso dagli avvocati dagli avvocati Riccardo Fiorelli e Roberto Schioccola, con la formula più ampia: «Perché il fatto non costituisce reato». Il crollo ha dunque delle responsabilità, ma non sono di Pillai che coordinava quel settore. Prima, durante l’inchiesta, erano state archiviate le posizioni del rettore dell’Ateneo, Francesco Mola, e di altre otto persone finite nel registro degli indagati. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA