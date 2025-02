E se le fiamme dell’antica Troia raccontassero il nostro dolore? 

Ecuba, il fascino di una donna sola e malinconica interpretata da una commessa di polleria single. Una contrapposizione tra una solitudine arcaica e una solitudine contemporanea. Il testo e la regia sono di Lelio Lecis. Lo spettacolo chiude la Stagione del Teatro Contemporaneo al Teatro delle Saline.

Oggi alle 21, al Teatro delle Saline in piazza Billy Sechi a Cagliari va in scena lo spettacolo “Come vent’anni fa”. Sotto i riflettori la compagnia Akròama con la regia di Lelio Lecis. L’opera chiude il cartellone 2024-25 della rassegna “Stagione del Teatro Contemporaneo” e prosegue domani e dopodomani. Con un cartellone variegato, tra musica, ironia, commedia, viaggi e comicità e la combinazione di artisti e compagnie di qualità, la Stagio ne soddisfa i gusti del pubblico dal 1977. Puntando l’attenzione su Salvatore Satta, Italo Calvino e Georges Feydeau, la “Stagione del Teatro Contemporaneo” ha proposto 8 rappresentazioni, in scena dal 6 novembre.

Passato e presente

Forza e fascino di una solitudine speciale. Una donna sola, malinconica, visionaria, ripercorre con le parole situazioni personali, sospese in un'atmosfera per lei stessa indecifrabile, di realtà o pura invenzione. A tratti la donna ricorda di avere un altro ruolo, forse ancora una visione, nel quale impersona/incarna Ecuba, urlante il suo dolore tra le fiamme che devastano Troia. In una continua e doppia dissociazione dell'essere, prestando il proprio corpo allo spirito estremamente sconvolto della moglie di Priamo, madre di Ettore e Cassandra, la donna viaggia a forte velocità verso la completa solitudine, nella quale solo le sue invenzioni e le ossessioni di Ecuba troveranno vita. Ambiente, luci, echi acustici e mnemonici, interpretazione, contribuiscono a far risaltare la suggestione e il lirismo della tragedia euripidea; musiche, oggetti e verbalizzazioni contemporanee richiamano al mondo della coscienza le impronte indelebili del classico e del mito che fortunatamente tracciano l'anima nelle nostre frammentazioni e solitudini metropolitane. La peace firmata da Lelio Lecis - in cui emerge il contrasto tra la solitudine classica e quella contemporanea e il grande cuore del regista, uno dei protagonisti più sensibili e attenti del nostro teatro - coglie il profondo dell’animo, illuminando pagine vibranti di sapiente ricchezza interiore.

Il cast

“Come vent’anni fa”, testo e regia di Lelio Lecis, vede protagonista l'attrice cagliaritana Tiziana Martucci. Assistente regia Julia Pirchl, musiche di Bob Dylan e Mauro Palmas, spazio scenico Valentina Enna, costumi di Marco Nateri. Lo spettacolo andrà in scena anche il 6 marzo a Cipro. A recitare questa volta in lingua greca sarà la carismatica attrice Valentina Sofokleous. ( red. spett. )

