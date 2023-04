E se d’improvviso  alla porta bussa una adolescente in cerca d’aiuto Dal libro di Dave 

Ritorna in tv un duo che tanti telespettatori hanno amato in “Alias” nei panni di figlia e padre, ovvero Jennifer Garner e Victor Garber. Nuovi ruoli per una serie drammatica dal titolo “L’ultima cosa che mi ha detto”, su Apple Tv+, miniserie prodotta dalla Hello Sunshine, la casa di produzione di Reese Witherspoon.

Tratta dall’omonimo romanzo di Laura Dave, tra i bestseller del New York Times (pubblicato in Italia da Piemme), racconta la storia di Hannah, una donna che stringe un forte legame con la ribelle figliastra Bailey (Angourie Rice, “Omicidio a Easttown”), mentre cerca la verità sulla scomparsa del marito un anno dopo il matrimonio. Nessuna traccia e solo un biglietto con la scritta “proteggila” e un altro lasciato alla figlia insieme a una borsa piena di denaro.

A recitare nel ruolo di Owen c'è Nikolaj Coster-Waldau ("Game of Thrones"), Aisha Tyler ("Criminal Minds") e Augusto Aguilera.