È scontro sul tunnel mai nato 

Un luogo noto, ma dimenticato. Un’opera costata carissima, 20mila euro al metro. Una ferita aperta nel tessuto urbano di Cagliari, simbolo di eccellenza e oggi totem del degrado. Nella lista delle grandi opere incompiute c’è il tunnel di Tuvumannu: seicento metri a quattro corsie già realizzati che avrebbero dovuto alleggerire il traffico delle auto che si spostano dalla zona degli ospedali a Tuvixeddu, togliendo dall’isolamento i residenti di via Castelli. Un’opera che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto cucire quartieri: e invece questo grande sogno, dopo vent’anni, è solo un incubo, tra degrado ed emarginazione. “Colpa” dei vincoli del Ppr imposti dalla Regione, nel 2006, che hanno bloccato tutto. E che oggi, con la trasformazione della città, sempre più declinata verso una mobilità sostenibile, nessuno (evidentemente) vuole più.

Immobilismo

«L’opera rappresenta non solo un problema urbanistico, ma anche un simbolo di come l’inerzia normativa possa tradursi in immobilismo concreto», dice Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna. «Il piano paesaggistico regionale che dovrebbe proteggere il territorio finisce in questo caso per impedirne il recupero, mantenendo un vuoto urbano che né valorizza né tutela davvero», aggiunge. «Doveva essere un’area di riqualificazione, un collegamento strategico, un simbolo di progresso ed è diventato il simbolo del paradosso burocratico», tuona Pierluigi Mannino, FdI. Il paradosso, infatti, è che il progetto del tunnel, pensato per migliorare le condizioni della zona ha finito per diventare un boomerang.«L’opera non era stata autorizzata integralmente, ma per step. E questo è il risultato», sottolinea Stefano Deliperi, presidente del GrIg, il gruppo di intervento giuridico. Oggi l’unica cosa da fare è un ripristino ambientale, e per questo occorreranno ancora tante risorse pubbliche», aggiunge.

L’accusa

Ma quali sono gli scenari? «Il progetto di riqualificazione di viale Merello, che prevede la consueta soppressione di parcheggi e l’allargamento dei marciapiedi, per far quadrare la contabilità degli standard destinati a parcheggio prevede questa destinazione», spiega Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «Secondo il Comune, dunque, gli abitanti della parte bassa di vile Merello dovranno percorrere in salita poco meno di un chilometro per riprendersi l’auto. Al di là delle follie, detto dei vincoli posti dopo l’avvio dei lavori che precludono la prosecuzione dell’opera, quel che resta del tunnel per la sua ubicazione non può che essere posto a servizio dei residenti o della adiacente facoltà di ingegneria», aggiunge.

Il Comune

L’obiettivo, adesso, è recuperarlo. Ma come? «Il Puc, che contiene il progetto-guida per il parco urbano Tuvumannu, individua alcuni scenari», spiega l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. «L’obiettivo trasportistico di vent’anni fa è superato, oggi ci muoviamo sempre più verso una mobilità sostenibile. Quel progetto quindi», a prescindere dei vincoli del Ppr, «non ha più ragione di esistere. Ed è per questo motivo che non si completerà. Si tratta, a questo punto, di capire come trasformare l’opera: le ipotesi», solo tali, «sono la creazione di laboratori da destinare alla facoltà di ingegneria, la realizzazione di parcheggi, la creazione di servizi per il quartiere», aggiunge. Non solo. «Dal momento che nel Puc si prevede anche la rottura dell’isolamento di via Castelli, l’idea è anche quella di creare una nuovo collegamento», carrabile, «da via Argonne».

