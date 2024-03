È scontro sul progetto di Villamassargia 

Non si esaurisce l’aspra diatriba tra sindaci sulcitani riguardo alla delibera regionale, ufficializzata 2 giorni prima delle elezioni, che individua Villamassargia come sede dell’ospedale unico del Sulcis iglesiente. Alla netta contrarietà espressa dai sindaci di Iglesias, Carbonia e Giba, replica in una dura nota Debora Porrà sfidando i colleghi: «Se ci sono state altre proposte, mostrino gli studi di fattibilità. Villamassargia è stato l’unico comune che ha seguito tutto l’iter e redatto un libro con apposite tavole per le proprie proposte. Perché non si è protestato nelle sedi opportune ed in occasione dei vari sopralluoghi della Regione?» La nota prosegue: «Non credete alla falsa minaccia dello smantellamento degli ospedali esistenti: Iglesias e Carbonia sono già state individuate come sedi per ospedali di comunità e altri servizi avanzati di medicina territoriale quando era assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. Ora ci si appella alla nuova Presidente per cancellare la propria inerzia». Chiamato in casa il sindaco di Carbonia Pietro Morittu replica: «Abbiamo inviato una pec concertata proponendo 6 aree e anche Iglesias ha inviato la propria proposta. La posizione dei sindaci è quella di potenziare i presidi esistenti. Non mi risulta poi che Villamassargia sia baricentrica sul territorio». Usai si era già espresso: «La decisione in questione è illegittima ed in ogni caso se deve essere realizzato l’ospedale unico e dove non lo decidono Iglesias o Carbonia ma tanto meno Villamassargia».

