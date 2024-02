E Schlein prova a incunearsi: «No a posizioni cristallizzate» 

Terzo mandato e politica estera stanno dividendo il centrodestra ed Elly Schlein vuol fare in modo che si allarghi il solco fra gli alleati di governo. L’esempio è quello della mozione Pd sul Medio Oriente, passata con l’astensione dei partiti di maggioranza dopo una telefonata fra Schlein e la premier Giorgia Meloni, ma che poi, fanno notare dal Nazareno, «ha scatenato l’ira della Lega» verso gli alleati. Prima di guardare nelle case degli altri, però, Schlein deve sciogliere i nodi interni. E il terzo mandato è un inciampo grosso anche nel Pd, con i sindaci e i governatori che lo sponsorizzano e la segretaria che invece ha sempre frenato. Per questo Schlein avvia il dialogo, lasciando un varco: nel Pd «non ci sono posizioni cristallizzate». La segretaria ha delineato la strategia in una riunione della segreteria, in vista della riunione di Direzione di domani. Il tema è in Parlamento, con l’emendamento della Lega per estendere a tre mandati il periodo di carica dei primi cittadini e dei governatori.

Nessun passo in avanti, invece, su due questioni cardine per le europee. La prima riguarda l’eventuale candidatura della segretaria Pd: «Facciamo le liste e poi verrà presa la decisione, è una valutazione che faremo dopo aver composto la squadra». La seconda si riferisce al duello tv con Meloni: «Ci sarà un solo confronto, non c’è ancora un accordo» sull’emittente e non è in programma «a stretto giro». Anche perché ora l’attenzione è concentrata sul congresso del Pse, che si terrà a Roma, alla Nuvola, il primo e due marzo, con «la presenza di Sanchez, Scholz e di tutti gli altri leader». Al congresso verrà approvato il manifesto elettorale del socialismo europeo.

