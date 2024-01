«È sbucato all’improvviso Mi sembra tutto un incubo» 

«Non l’ho visto arrivare. È sbucato dallo spartitraffico centrale, dalla siepe, e a quel punto ho provato a sterzare, ma non c’è stato niente da fare. Non è possibile, non mi sembra possibile che sia accaduta una cosa del genere». La cinquantenne di Su Planu che ha investito il quindicenne è sotto choc. Va avanti e indietro e quando ricorda quei pochi ma terribili istanti, scoppia a piangere. Non si dà pace: «Un ragazzino. Era un ragazzino». Si protegge dal freddo pungente dentro un giubbotto e indossando una cuffia in lana. Scuote la testa ancora una volta, sperando di scacciare l’incubo terribile diventato realtà. «Ho chiamato subito il 118. L’ho fatto più volte. Il ragazzo era ancora vivo. Quando i soccorritori sono arrivati però non c’era più nulla da fare». Termina la frase a fatica. E le lacrime rigano nuovamente il viso.

La disperazione

Ieri mattina è uscita verso le 7,30 di casa. «Stavo andando in piscina», dice con voce tremante, tenendo in mano una sacca con l’attrezzatura da nuoto. «Non andavo veloce. Dopo la rotatoria di via Peretti, davanti all’ospedale Brotzu, ho svoltato per andare verso l’Asse Mediano». Ripete la sua versione anche agli agenti della Polizia Locale e a un conoscente, accorso subito per sostenerla e aiutarla in questo terribile momento: «Ho superato un’auto che viaggiava sulla corsia destra. Non ricordo a quanto stessi andando ma non ero velocissima. Poi all’altezza delle strisce pedonali, dallo spartitraffico centrale con le aiuole, è sbucata una figura. Non so se abbia guardato, se avesse il telefono cellulare in mano o altro. Non lo so e oramai poco importa. Ho cercato di sterzare all’ultimo istante ma è stato tutto inutile». La sua Fiat Punto è danneggiata sul fanale anteriore sinistro e sul parabrezza, nella parte laterale. La cinquantenne prova a cancellare le immagini successive di quei momenti drammatici. «Mi sono fermata appena più avanti. Non volevo credere che fosse accaduto realmente».

L’attesa

Il resto è la corsa purtroppo inutile dei soccorritori. «Non so quanto sia trascorso dalla telefonata al 118 all’arrivo dell'ambulanza», aggiunge. «Mi è sembrata un’eternità. Eppure c’è un ospedale a poche centinaia di metri». Guan Xuanming è rimasto a terra. Il suo cuore ha continuato a battere per un po’. Quando medici e infermieri sono arrivati però non c’era oramai più niente da fare. «Non ci credo, non ci posso credere», ripete la cinquantenne. Patente e auto sequestrate, la denuncia per omicidio stradale sono le conseguenze automatiche di quanto accaduto. Per stabilire tutte le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto ci sarà tempo: gli agenti della Polizia Locale di Cagliari hanno lavorato a lungo e sentito anche dei testimoni.

Le parole

Chi ha assistito all’incidente è il conducente dell’auto che si trovava subito dietro la Fiat Punto. Si è fermato immediatamente per dare i primi soccorsi ed è stato poi sentito dagli agenti della Municipale. «Il ragazzo è sbucato improvvisamente, non mi sembra si sia fermato», sottolinea. «Non so se avesse qualcosa in mano, magari il telefono cellulare, e se fosse distratto. Ma non si è fermato: è sceso dallo spartitraffico centrale e immediatamente dopo c’è stato l’impatto». (m. v.)

