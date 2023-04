E Sassari vuole riscattarsi subito: «Siamo arrabbiati» 

«Vogliamo riprendere subito il nostro cammino». Il coach Piero Bucchi non è scaramantico e presenta l'obiettivo della gara di domani al PalaSerradimigni: si gioca alle 12 contro il Treviso, che all'andata si è imposto 78-71 e attualmente ha 4 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La vittoria vale per il Banco di Sardegna il consolidamento del quarto posto. E col successo Sassari potrà poi andare a Brindisi per mettere un'ipoteca sulla posizione che dà il vantaggio dell'eventuale quinta gara tra le mura amiche.

La sconfitta di Verona non dovrebbe avere lasciato strascichi mentali, come spera l'allenatore biancoblù: «Non penso che basti una sconfitta per mettere in dubbio quanto costruito nei mesi precedenti. Semmai siamo arrabbiati per l’insuccesso di Verona, anche se abbiamo giocato sottotono e loro sono stati bravi. I ragazzi si sono allenati bene e vogliono fare una prestazione solida». La certezza del recupero di almeno uno tra Kruslin (contusione a una spalla) e Jones (fermo da un mese) si avrà soltanto oggi dopo la seduta di rifinitura. «Si stanno allenando coi compagni e abbiamo uno spiraglio in più per recuperarli». Allo stesso tempo la Dinamo conta su un Gerald Robinson più tonico: il play americano a Verona ha disputato una gara opaca, forzando molto (6 palloni persi) su azioni che di solito lo portano a canestro o a uno scarico pulito per i compagni: «Ogni giorno sto sempre meglio, capita che ci siano situazioni difficili ma ora sto bene».

L'avversaria

Coach Bucchi descrive così: «Treviso non è solo Banks ma un buon gruppo con gerarchie ben definite e ruoli precisi». La guardia Banks produce quasi 17 punti a partita col 37% da tre e l'86% ai liberi. All'andata ha firmato ben 29 punti, domenica contro Varese ne ha realizzato 31 ma il primato stagionale sono i 32 punti contro Venezia. Subito dietro il play Iroegbu: 16 punti col 38% da tre. Occhio poi a un ex della Dinamo: l'ala Sorokas che arriva quasi a 15 punti col 39% nelle triple e cattura anche 5 rimbalzi di media. Il centro Ellis è in grado di andare in doppia doppia come punti e rimbalzi, ma forse la sorpresa vera è il diciannovenne Faggian, guardia che ha tirato fuori alcune prestazioni da 12 punti e anche da 18. Sono almeno nove i giocatori che ruotano. Bisogna considerare anche il play Zanelli (7 punti di media), l'alapivot Jantunen (8 punti e 5 rimbalzi), l'ala francese Invernizzi e la guardia estone Jurkatamm. Ecco perché è importante che almeno uno tra Kruslin e Jones possa entrare nelle rotazioni del coach Bucchi pur con minutaggio contenuto.