E Sarroch decide dove andare 

Non è ancora decisiva, ma è una partita che non si può sbagliare in chiave salvezza. E’ praticamente un bivio sul cammino della Sarlux Sarroch, che stasera al Palazzetto di Via Giotto (ore 17) ospita la Geetit Bologna, nella quarta di ritorno dell’A3. Due squadre “gemelle”. Stessi punti, ma Sarroch al nono posto (fuori dalla zona playout) per migliore quoziente set, cambio dell’allenatore quasi in contemporanea, stesso numero di partite concluse al tie break (7), compresa la gara di andata vinta 3-2 da Bologna, ma Sarlux avanti 2-0 e match point al quarto set. Turno di riposo per il Cus Cagliari.

Palau c’è

In B1 femminile si rivede la Capo d’Orso Palau, dopo sosta natalizia e riposo. Riparte dalla trasferta in Lombardia a Villa Cortese. Derby in B2 femminile a Ossi (ore 18) tra La Smeralda e Garibaldi La Maddalena. A Quartucciu, ospite dell’Audax arriva al Pala Beatrice (ore 18) la capolista Terracina. La Pan Alfieri Cagliari gioca invece a Grosseto per continuare la risalita. in B maschile torna in campo il Borore (Palazzetto ore 16) con il Valtrompia. In casa la Stella Azzurra Sestu, al Pala Santi, ore 16, attende il Volley Cazzago.

