È sardo il martello dell’A2 

Calcio e atletica. Poi, a 11 anni, l’inizio della storia d'amore con il volley e la strada verso la seconda serie italiana. «Arrivare a questi livelli è complicato», continua l’oristanese di origini brasiliane, «devi avere fame per cercare di far bene giorno dopo giorno. Quando prendi un impegno, che sia esso sportivo, lavorativo o legato allo studio, bisogna sempre partire da una base. Per me tutto è iniziato in Sardegna. Il mio legame con l’isola è molto forte. Non ci sono nato ma ci sono cresciuto. Lì ho le persone a me più care, la mia famiglia e tanti amici».

Miglior realizzatore degli ultimi due campionati di A2 grazie ai 922 punti messi a referto nelle 45 gare giocate con la Libertas Cantù, l’opposto viaggia attualmente ad una media di 20,1 sigilli a partita. Quest’anno sono già 281 i palloni messi a terra nelle prime 14 giornate con la maglia del Lupi. Più della metà dei 445 totali fatti registrare nell’ultima stagione. «Non mi aspettavo un avvio del genere», ammette, «è difficile ottenere dei risultati e lo è ancora di più confermarsi. Le pressioni aumentano ma cresce anche la voglia di far bene e di curare i dettagli. Negli ultimi due campionati a Cantù penso di essere stato un riferimento per la squadra. Devo ringraziare la società per la fiducia. Mi è stata data la possibilità di sbagliare. Penso poi che la scelta del mio ex coach Matteo Battocchio di affidarmi definitivamente il ruolo di opposto sia stata importante per la mia carriera», assicura.

Sacrificio, dedizione e la fiducia dei propri cari. È la ricetta del successo di Matheus Motzo, partito da Oristano per conquistare la A2 di volley. «Sogno di diventare, un giorno, un bel giocatore di Superlega», ci racconta. Nel frattempo, il ventitreenne sardo continua a frantumare record con addosso il biancorosso di una Kemas Lamipel Santa Croce quarta in classifica.

Sacrificio, dedizione e la fiducia dei propri cari. È la ricetta del successo di Matheus Motzo, partito da Oristano per conquistare la A2 di volley. «Sogno di diventare, un giorno, un bel giocatore di Superlega», ci racconta. Nel frattempo, il ventitreenne sardo continua a frantumare record con addosso il biancorosso di una Kemas Lamipel Santa Croce quarta in classifica.

Impatto da campione

Miglior realizzatore degli ultimi due campionati di A2 grazie ai 922 punti messi a referto nelle 45 gare giocate con la Libertas Cantù, l’opposto viaggia attualmente ad una media di 20,1 sigilli a partita. Quest’anno sono già 281 i palloni messi a terra nelle prime 14 giornate con la maglia del Lupi. Più della metà dei 445 totali fatti registrare nell’ultima stagione. «Non mi aspettavo un avvio del genere», ammette, «è difficile ottenere dei risultati e lo è ancora di più confermarsi. Le pressioni aumentano ma cresce anche la voglia di far bene e di curare i dettagli. Negli ultimi due campionati a Cantù penso di essere stato un riferimento per la squadra. Devo ringraziare la società per la fiducia. Mi è stata data la possibilità di sbagliare. Penso poi che la scelta del mio ex coach Matteo Battocchio di affidarmi definitivamente il ruolo di opposto sia stata importante per la mia carriera», assicura.

Cuore sardo

Calcio e atletica. Poi, a 11 anni, l’inizio della storia d'amore con il volley e la strada verso la seconda serie italiana. «Arrivare a questi livelli è complicato», continua l’oristanese di origini brasiliane, «devi avere fame per cercare di far bene giorno dopo giorno. Quando prendi un impegno, che sia esso sportivo, lavorativo o legato allo studio, bisogna sempre partire da una base. Per me tutto è iniziato in Sardegna. Il mio legame con l’isola è molto forte. Non ci sono nato ma ci sono cresciuto. Lì ho le persone a me più care, la mia famiglia e tanti amici».

Sogno azzurro

Dalla Gymland alla Kemas Lamipel, passando per il Club Italia e le tre stagioni targate Cantù. Ora, nel cassetto di Matheus c’è anche il sogno azzurro: «Ho già partecipato a delle competizioni internazionali con le giovanili della nazionale. Mi manca un po’ il brivido di avere addosso quella maglia, di cantare l’inno e di sentire quel tipo di responsabilità», dice forse ricordando l’emozione per l’argento Under 21 vinto con gli azzurrini in Bahrein nel 2019. «Dalla Superlega all’Italia, so che il percorso è ancora lungo ma sono pronto ad affrontarlo». La strada è tracciata. E Matheus Motzo non vuole fermarsi proprio ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata