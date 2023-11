E Sanluri fa il punto,  con sarcasmo ed eleganza, su questo nostro vivere 

Da Gigio Alberti ad Amanda Sandrelli, da Antonella Attilie a Giorgio Colangeli, la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa Musica e Danza, organizzata dal CeDAC al Comunale Akinu Congia di Sanluri, offre, quest’anno un cartellone ricco e variegato all’insegna dell’ironia. Il comune, come ribadisce il sindaco Alberto Urpi, «si fa centro culturale per l’intera Isola, e non solo, da dicembre a maggio, per una stagione teatrale leggera e sarcastica nella quale non mancheranno importanti spunti di riflessione sulla condizione umana». Dieci titoli in cartellone con la missione «di diffondere la passione per la cultura. Un cartellone orientato all’attualità, con proposte variopinte, che possano andare a toccare sensibilità e pubblici diversi», commenta Antonio Cabiddu, presidente CeDAC.

Il cartellone

Tra i protagonisti l'eclettico cantautore e rapper Ghemon, che (si) racconta, venerdì 15 dicembre alle 20.30, in “Una Cosetta Così”, un coinvolgente spettacolo-concerto dove si alternano monologhi e brani originali, un po' sulla falsariga del teatro-canzone, ma con i toni ironici e pungenti della stand-up comedy. Domenica 14 gennaio alla stessa ora sale sul palco Annagaia Marchioro, attrice e comica, seguitissima sui social, per ragione sul potere e sul significato delle parole in “#Pourparler”, definito «un personalissimo e divertente viaggio alla scoperta delle parole, che possono essere finestre oppure muri, possono aprire dei mondi o tenerci prigionieri». A seguire, giovedì 25 gennaio alle 20.30, l'attore sassarese Daniele Monachella, in scena con Ignazio Chessa, firma testo e regia di “Era l'allodola?”, ispirato alla figura e alle opere del (sedicente) Bardo, in un esilarante dialogo con il suo psicanalista. Una riflessione sulla vita di coppia e sull’amore, lunedì 5 febbraio, con “Vicini di casa”, provocatoria commedia di Cesc Gay, con Gigio Alberti e Amanda Sandrelli, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. La pièce mette a confronto la tranquilla routine di Anna e Giulio e la vivacità erotica e sentimentale di Laura e Toni, i vicini di casa. Si indaga su stereotipi e simboli erotici lunedì 19 febbraio alle 20.30 ne “Il Sen(n)o” di Monica Dolan, con Lucia Mascino per la regia di Serena Sinigaglia. Segue, domenica 10 marzo alle 20.30, “Le volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Luisa Merloni in un affresco dell’Italia contemporanea tra corruzione morale e politica. Lunedì 25 marzo arriva “Dervish”, una creazione del danzatore e coreografo turco Ziya Azazi che trae ispirazione del misticismo per trasfigurare sulla scena un percorso di ricerca artistica e spirituale. Segue, il 15 aprile, una moderna tragedia nata dall’attenta ricostruzione degli eventi della più grave tragedia della marina italiana nel secondo dopoguerra in “M/T Moby Prince 3.0” di Francesco Gerardi e Marta Pettinari, con Lorenzo Satta e Alessio Zirulia per la regia di Federico Orsetti. Riflettori puntati su Giobbe Covatta domenica 21 aprile, che con la ben nota vis comica mette l'accento sull'intelligenza e sulle capacità che dimostrano la superiorità femminile nel suo “Scoop (Donna Sapiens)”. Chiude la stagione, giovedì 9 maggio, Ascanio Celestini con “Rumba / L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”.

Accontentare il pubblico

«Un ventaglio di offerte che arrivano a tutte le fette di pubblico», commenta la direttrice artistica Valeria Ciabattoni, «prodotti originali che vanno dalla drammaturgia contemporanea, a fantasiose riletture dei classici, dalla commedia alle pagine di cronaca e costume, con iconici monologhi, concerti e coreografie d’autore».

