E Salvini prenota il sindaco di Cagliari 

«Domenica 25 febbraio sarà un referendum tra noi della Lega e il M5S, tra la politica del futuro e quella del no a prescindere». Matteo Salvini chiama a raccolta il popolo del Carroccio e a Cagliari, in una sala conferenze del THotel gremita, ha lanciato l’appello al voto al popolo del centrodestra: «In una settimana dovete convincere gli incerti ad andare a votare, perché il pericolo maggiore per noi è l’astensionismo», è stata l'esortazione del leader leghista. «Anche perché non si vincerà di 20 punti, ma di uno-due al massimo». Stimolato dai cronisti, il ministro delle Infrastrutture ha guardato anche oltre, cioè alla scadenza elettorale delle Comunali, quando si voterà anche a Cagliari: «Abbiamo delle idee interessanti che siamo pronti a sottoporre alla coalizione». Se non è una prenotazione dello scranno più alto di Palazzo Bacaredda poco ci manca.

Il traguardo

L’obiettivo di Salvini, senza se e senza ma, è la vittoria. E non perché il centrosinistra si presenterà alle urne, il 25 febbraio, spaccato: «L’auspicio è che i sardi votino la Lega e il centrodestra per convinzione». Anche se, tatticamente, guarda in casa del “nemico”: «Quella di Soru è una scelta coraggiosa, dignitosa, che ci dice che Pd e M5S non sono gli unici padroni del voto e del pensiero a sinistra, gli faccio i complimenti».

Infrastrutture

Infrastrutture, lavoro, sviluppo. Dalla diga di Cumbidanovu alle ferrovie per i collegamenti con il Nuorese, Salvini parla delle emergenze di un’Isola «che non può muoversi con i pattini di Toninelli». E così a Selargius, poco prima del comizio cagliaritano, gli hanno consegnato duecento firme per la sopraelevata sulla Statale 554: «Il semaforo è un blocco assurdo», ha riferito il ministro: «Valuteremo e vedremo il da farsi».

Futuro

Quindi un passaggio sui cosiddetti “impresentabili”: «Nella lista c’è l’ex assessora della Lega Valeria Satta? Io venerdì ero a Palermo, per il processo in cui mi si accusa di aver impedito gli sbarchi. E rischio 15 anni». Al riguardo, chiede una riforma generale della Giustizia, «perché è assurdo che in Italia, in caso di errore, paghino tutti fuorché i magistrati».

Sostegno

Ora, però, testa alle Regionali. «Sosterremo Paolo Truzzu, per il quale abbiamo fatto un passo indietro, e ringraziamo Christian Solinas per il lavoro che ha svolto alla presidenza della Regione». Per il governatore uscente è prevista una compensazione? Risposta del vicepremier: «Christian è un amico e una persona valida. Lo dico soprattutto nel mio campo, ha fatto l'assessore ai Trasporti, quindi sicuramente non andrà in pensione. Per la Sardegna è un valore aggiunto. È giovane e quindi conto che abbia ancora tanto da fare».

