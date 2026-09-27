E sabato prendono il via tutti i campionati dalla Serie A2 sino ai regionali maschili 

Il futsal sardo è pronto a tornare protagonista. Con l’avvio dei campionati, prende forma una nuova stagione che vedrà le società isolane impegnate su più fronti, dalla Serie A2 alla Serie C2, con una presenza importante anche nel movimento femminile.

In Serie A2 c’è il Quartu, pronto a ripartire dall’esperienza maturata nella passata stagione. La formazione quartese ha conquistato la salvezza attraverso i playoff e si presenta ora al nuovo campionato con l’ambizione di fare un passo avanti, cercando di costruire un percorso più tranquillo e migliorare quanto fatto lo scorso anno.

Sette le formazioni sarde al via della Serie B: Elmas, Monastir, Città di Cagliari, Villaspeciosa, Ichnos Calcetto Sassari, San Sebastiano Ussana e Atletico Sestu. Un campionato che mette insieme società con percorsi e ambizioni differenti, ma accomunate dalla volontà di ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

Scendendo nei campionati regionali, la Serie C1 riparte con diverse squadre chiamate a contendersi il vertice. Tra le formazioni più attese c’è il Fanni Futsal, reduce da un’ottima annata e intenzionato a riprovarci dopo il percorso compiuto nella scorsa stagione. Grande curiosità anche per il Sarfut 21, neopromosso dopo aver centrato una straordinaria doppietta, conquistando campionato e Coppa.

La Serie C2, con 14 squadre al via, completa il quadro del movimento regionale. Anche in questa stagione non mancheranno novità regolamentari: in C1 e C2 sono previste variazioni riguardanti lo schieramento degli atleti non formati in Italia e l’utilizzo degli Under 19, aspetti che incideranno sulla gestione delle rose.

Al femminile, invece, saranno cinque le formazioni sarde impegnate in Serie B: Quartu, Decimoputzu, Cus Cagliari, Oristanese e Ittiri Calcio. Un campionato che vedrà dunque una presenza importante del movimento isolano e che offrirà alle società l’occasione di confrontarsi su un palcoscenico nazionale. A breve saranno resi noti anche gli organici della C.

Dalla A2 alla C2, passando per la Serie B maschile e femminile, la Sardegna si prepara dunque a una stagione ricca di appuntamenti. Il parquet è pronto: ora toccherà alle varie squadre isolane trasformare ambizioni e lavoro estivo in risultati. (lu. b.)

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