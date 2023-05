E sabato Nandez potrebbe esserci 

Il Cagliari ha iniziato sotto la pioggia la settimana che porta alla sfida di sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle 14) contro il Palermo alla Domus. In casa rossoblù si tira un sospiro di sollievo per Nandez, mentre si saluta Falco, che è stato operato al menisco e, come Capradossi, ha anzitempo chiuso la stagione.

Uscito dopo neanche 20' a Perugia per una contusione al ginocchio destro, Nandez ieri ha lavorato in personalizzato. I controlli avrebbero escluso problemi e il giocatore precauzionalmente ha evitato di forzare. Nulla di grave, tanto che c'è ottimismo per un suo recupero in vista della gara col Palermo. Stagione finita, invece, per Falco, che ieri è stato operato a Bologna dal dottor Lo Presti per l'asportazione del menisco del ginocchio sinistro. Intervento riuscito, ma il giocatore dovrà attendere la prossima stagione per tornare in campo.

Verso Oristano

Oggi squadra di nuovo in campo al mattino, mentre domani pomeriggio la comitiva si trasferirà a Oristano per l'amichevole con la Tharros (inizio ore 15). Poi scatterà il conto alla rovescia per la gara col Palermo. Sale la febbre dei tifosi, che a ieri hanno già garantito la presenza (abbonati compresi) di circa 13 mila spettatori. (al.m.)

