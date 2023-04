E sabato c’è il big match con la capolista 

Non c’è tempo da perdere, il campionato va di corsa e all’orizzonte c’è il faccia a faccia con il capolista Frosinone sabato pomeriggio (ore 16,15). Il Cagliari è rientrato da Pisa a tarda sera e questa mattina sarà subito in campo ad Asseminello.

Testa al Frosinone

Ranieri non concede sconti e i rossoblù avranno subito una doppia seduta. Anche se quella di oggi sarà una giornata particolare, visto che i giocatori che hanno giocato maggiormente ieri si limiteranno a un lavoro defaticante. La gara di Pisa non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare (nessun ammonito) e fisico. E così dall’infermeria si attendono novità sugli unici infortunati, Capradossi e Pavoletti. Sempre out il difensore, che attende nuovi accertamenti per il problema al ginocchio, sotto osservazione soprattutto il bomber che sembra aver superato il problema alla caviglia e ora spera di incrementare il lavoro per tornare in gruppo il prima possibile, se non questa settimana almeno per la prossima, che porterà alla trasferta sul campo del Parma.

E contro il Frosinone tornerà a disposizione Zappa, che ha scontato il suo turno di squalifica. (al. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA