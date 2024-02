E sabato alla Domus arriva la Lazio 

Nemmeno il tempo di fasciarsi la testa. I rossoblù faranno rientro in Sardegna oggi, saranno di buon mattino all’aeroporto di Elmas e nel pomeriggio già in campo ad Asseminello per preparare la partita con la Lazio, in programma fra quattro giorni alla Domus alle 15.

L’attesa

La gara di ieri all’Olimpico non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico, indolori anche le ammonizioni. E per la sfida con i bianconcelesti di Sarri, Ranieri spera di recuperare almeno Sulemana che, tradito dalla caviglia, si era fermato dopo soli dieci minuti dal via contro il Torino e ha poi saltato la trasferta romana. Lo stesso tecnico di Testaccio si era sbilanciato sabato in conferenza stampa: «Contiamo di rivederlo martedì alla ripresa degli allenamenti».

L’infermeria

Ne avrà ancora per un mesetto almeno, invece, Shomurodov (reduce da una frattura del secondo metatarso del piede destro) per il quale i medici non hanno dato ancora il via libera per l’impatto vero col campo. Stessa tipologia di infortunio e stesso intervento chirurgico per Oristanio che difficilmente potrà tornare in campo prima di metà marzo. Ancora più lunghi i tempi di recupero di Mancosu che dopo l’operazione al ginocchio destro dovrà star fermo due mesi nella migliore delle ipotesi. Tempi lunghi anche per Rog, che ha, però, rotto il ghiaccio in campo e iniziato il conto alla rovescia.

