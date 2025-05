E Runjaic si gode Atta:  «Giocatore eccezionale»  

Kosta Runjaic scopre l'isola della vittoria ritrovata. Nonostante le assenze. «Siamo molto contenti - ha spiegato in sala stampa dopo il 2-1 in trasferta alla Unipol Domus - abbiamo giocato meglio del Cagliari con una squadra molto motivata perché ancora alla ricerca della salvezza. Anche il campo non era bellissimo. Ora vogliamo continuare così». Un'Udinese che cerca ancora motivazioni, nonostante un campionato che non presenta più obiettivi: «Abbiamo disputato finora un'ottima stagione. Possiamo puntare ancora a raggiungere quota cinquanta. Le prestazioni non sono mancate, quella con il Bologna è stata quasi una ripartenza - ha osservato l’allenatore - è stata la vittoria del gruppo: dopo il pareggio del Cagliari abbiamo fortemente voluto la vittoria».

Tra le mosse più azzeccate, quella di schierare Atta che «è un giocatore eccezionale, ha fatto un'ottima partita. Corre tanto, noi vogliamo che corra meglio». E di Zarraga, autore del primo gol, dice: «Sono molto orgoglioso di questo ragazzo». Le assenze? «Contiamo di avere al più presto Lucca».

Grazie ai tifosi

Dopo la vittoria di Cagliari ha parlato Arthur Atta. «Abbiamo fatto una buona prestazione, una bella partita. Abbiamo raccolto tre punti importanti per noi e per i tifosi. Ringrazio chi è venuto qui a supportarci. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Siamo felici di questa partita».

