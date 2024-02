E Rog torna alla Dinamo Zagabria 

Il Cagliari manda Marko Rog in patria per mettere alle spalle il grave infortunio della scorsa estate. Il centrocampista giocherà in prestito secco fino a fine 2024 alla Dinamo Zagabria, per poi tornare in Sardegna a gennaio 2025. Un trasferimento possibile perché in Croazia il mercato è ancora aperto e che permetterà a Rog di ritrovare la forma ideale in un contesto a lui già conosciuto (alla Dinamo aveva giocato nel 2015-2016, prima di essere comprato dal Napoli) e in un ambiente competitivo, con la squadra terza a -6 dal Rijeka capolista. Per rivederlo in campo ci vorrà comunque ancora un mese, con tutte le attenzioni del caso visti i diversi infortuni degli ultimi anni.

La ripresa

Come anticipato sabato dal presidente Giulini, il Cagliari ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. Ancora personalizzato per Sulemana, ma c’è fiducia sul rientro in gruppo nei prossimi giorni per averlo a Udine. Domenica alle 15 saranno di sicuro assenti gli altri infortunati Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio e Shomurodov, più Aresti, espulso a fine partita con la Lazio e che attende di conoscere oggi l’entità della squalifica. Oggi seduta mattutina, al momento non è previsto il ritiro anticipato prima di partire per il Friuli.