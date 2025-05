E Roberta Bruzzone fa sold out 

Parte con un sold out di prenotazioni l'appuntamento di venerdì 30 maggio, alle 21.30, a Villacidro, in apertura delle attività della quarantesima edizione del Premio letterario Giuseppe Dessì. Ospite d’eccezione sarà Roberta Bruzzone, celebre criminologa e psicologa forense, che dialogherà con Vito Biolchini sul tema “L'adolescenza difficile”.Considerata la grande richiesta di prenotazioni, l'evento si terrà nella palestra di via Stazione a Villacidro, per garantire un maggiore numero di posti al pubblico. L'incontro con Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa di fama nazionale, volto noto del panorama mediatico italiano e da anni impegnata nell’analisi delle dinamiche comportamentali e psicologiche legate all’età evolutiva, sarà un'opportunità preziosa per genitori, insegnanti, educatori e chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli adolescenti.Verranno affrontati aspetti utili ad approfondire i fattori di rischio e le fragilità che spesso segnano questa delicata fase di crescita: il rapporto con la famiglia, la scuola, le dinamiche di gruppo, l’identità in costruzione, l’uso dei social media e la gestione delle emozioni.L’appuntamento apre un nutrito calendario di spettacoli, incontri con gli autori e concerti (tutti aperti al pubblico gratuitamente), che attraverserà l'intera estate culturale villacidrese, fino ad approdare alla serata finale del Premio Letterario Giuseppe Dessì dedicata alla proclamazione dei vincitori, che si terrà sabato 4 ottobre.

Quarant’anni

Nel 2025 il Premio Letterario Giuseppe Dessì celebra il traguardo dei quarant’anni di vita. Nato nel 1986 a Villacidro, luogo d'origine dell'autore di Paese d'ombre, il Premio ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti culturali più autorevoli del panorama italiano, valorizzando la narrativa e la poesia contemporanee nel nome dell’eredità letteraria di Dessì. In quattro decenni ha premiato voci tra le più significative della scena nazionale, da Alda Merini a Maurizio Cucchi per la poesia, da Michela Murgia a Niccolò Ammaniti per la narrativa, solo per citarne alcune, oltre ad autorevoli figure del mondo culturale a tutto tondo, da Piero Angela a Piera Degli Esposti, entrambi Premi Speciali della giuria, da Nicola Piovani a Dori Ghezzi, tra i Premi Speciali della Fondazione Dessì. Nello stesso periodo hanno animato gli appuntamenti a corollario del premio ospiti vari, del mondo della letteratura, spettacolo, teatro, musica e giornalismo.

Gli eventi

Il cartellone della XL edizione si aprirà il 30 maggio con la criminologa e opinionista Roberta Bruzzone, in un incontro condotto da Vito Biolchini. Proseguirà poi con un nutrito programma di spettacoli, incontri con gli autori e concerti (tutti aperti al pubblico gratuitamente), che attraverserà l'intera estate culturale villacidrese, fino ad approdare alla serata finale dedicata alla proclamazione dei vincitori, sabato 4 ottobre. Alcune anticipazioni tra gli ospiti del Premio: il geopolitico Lucio Caracciolo, il fisico Guido Tonelli, l'autrice Teresa Porcella, gli attori Andrea Bosca e Simone Faraon.

La giuria

Intanto si è concluso l’invio delle opere e ha preso il via la selezione del materiale. Il vaglio delle opere è affidato alla giuria presieduta da Anna Dolfi, massima esperta dell'opera di Dessì, e composta dai docenti universitari Duilio Caocci, Gino Ruozzi e Nicola Turi, dal poeta e critico letterario Giuseppe Langella, dal giornalista Luigi Mascheroni, dalla linguista e scrittrice Francesca Serafini, dal romanziere e bibliotecario Fabio Stassi e da un rappresentante della Fondazione Dessì. Alla giuria spetterà il compito di selezionare dapprima i sei finalisti, tre per ognuna delle due sezioni del concorso (Narrativa e Poesia), e di decretare i due vincitori assoluti. Il Premio letterario Giuseppe Dessì è promosso dalla Fondazione Giuseppe Dessì, con il contributo di Regione, Comune di Villacidro, Fondazione di Sardegna e del MiC

