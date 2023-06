È ritornata dopo tre anni la fiera dedicata al tartufo 

Dopo tre anni è ritornata a Nurallao la Fiera del tartufo giunta all’ottava edizione.

I primi due anni di stop erano legati alla pandemia, l’anno scorso l’assenza di prodotto ha portato ad evento dai toni ridotti. Solo quest’anno, non senza difficoltà, i tartufai hanno riportato in piazza il loro prodotto. La fiera si è svolta, infatti, all’interno del paese e non più nella cornice della campagna di Is Arinus. Qui erano presenti due esposizioni quella dell’associazione tartufai Nurallao e l’azienda “Isola dei Sapori” con sede a Laconi. «È una vetrina importante per far conoscere e valorizzare il prodotto - hanno detto Adriano Pisu, Alez Serra, Francesco Cabiddu e Giuseppe Loddo dell’associazione – noi siamo cavatori, ognuno con il proprio cane, la stagione non è stata delle migliori ma con il caldo raccoglieremo di nuovo». È il periodo dello scorzone, anche se in questa zona si trova anche il nero pregiato o il banchetto. Si occupa anche della trasformazione invece l’azienda di Laconi. «Noi facciamo una filiera corta - ha detto Silvio Onnis, cavatore dipendente dell’azienda – e tutti gli altri prodotti che usiamo, pomodori, olive, limoni, melanzane e basilico sono coltivati nel Sarcidano». Caratteristica del tartufo di questa zona è che esso è cavato al naturale e non nelle tartufaie, un prodotto stagionale legato al clima ecco il motivo del ritardo di quest’anno. «Siamo soddisfatti - ha detto la sindaca Rita Aida Porru – abbiamo dovuto aspettare ma è stata comunque una ripartenza che non poteva essere rimandata».

RIPRODUZIONE RISERVATA