E resta da sciogliere il nodo gestioni 

Da un lato l’esigenza di assicurare la continuità dell’attività e della programmazione sportiva, dall’altra quella di tutelare il patrimonio impiantistico comunale. L’Amministrazione civica conferma la via dell’affidamento in gestione per le strutture, anche se con tempistiche differenti.

La dirigente del settore servizi alla Cittadinanza, Milena Deligia, ha firmato la determina con la quale viene prorogata fino a marzo 2037 la convenzione tra il Comune e il Tc ’70 per la gestione dei campi da tennis di Torregrande. Un’estensione di dieci anni della durata contrattuale (in scadenza nel 2027) per consentire alla società di portare avanti gli interventi di riqualificazione finanziati con risorse regionali e una quota di compartecipazione.

Anche la cittadella sportiva di Torangius, in fase di completamento, sarà assegnata ai privati. Lunedì è stata affidata alla Fca consulting di Cagliari la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’individuazione di una forma di gestione degli impianti al costo di 8.479 euro.

Per il campo di Silì, il Comune attenderà un anno prima di pubblicare il bando, «nel frattempo - spiega l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - sarà a disposizione delle società che faranno richiesta».

Congelato al momento l’affidamento del Palasport, dopo un primo bando esplorativo fallimentare e uno studio di fattibilità da 18mila euro. «Con i lavori in corso al vecchio palazzetto, destinatario di un finanziamento di 500mila euro - chiarisce Franceschi - per la stagione 2025/’26 resterà a disposizione delle società di basket, judo e karate». ( m. g. )

