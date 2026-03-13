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Paralimpiadi.
14 marzo 2026 alle 00:23

È record di medaglie per l’Italia Superate le 13 di Lillehammer 

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Alle Paralimpiadi di Milano Cortina e l'Italia continua a fare incetta di medaglie e batte il record che resisteva da Lillehammer '94. Grazie alle quattro conquistate ieri da Luchini, Perathoner, De Silvestro e Bertagnolli, le medaglie diventano 14, una in più di quelle conquistate in Norvegia 32 anni fa ma soprattutto sei d’oro, il doppio del precedente primato. Il film di una giornata storica per lo sport italiano è un crescendo entusiasmante. Il primo ora arriva intorno a mezzogiorno, grazie a Jacopo Luchini nello snowboard (banked slalom). Passa un'ora e arriva quello (il suo secondo) di Emanuel Perathoner nello snowboard (banked slalom, LL2). Ci pensa poi Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli) nel gigante vision impaired . Il record assoluto viene certificato attorno alle 15 nel gigante uomini seduti da René De Silvestro che trionfa sull’Olympia delle Tofane.

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