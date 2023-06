E quest’anno prenderemo a calci “Orbita”  

La Lega Serie A e Puma hanno svelato Orbita , il pallone ufficiale della stagione 2023-'24, presentato con la campagna “Play it like” che ha come protagonisti Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. Il nuovo pallone per la Serie A, disponibile da ieri, è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, proprio come il calcio, unisce persone di diverso status sociale e provenienza, accomunate dalla passione per la propria squadra. Il disegno è caratterizzato da grafiche audaci che si traducono in una configurazione di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

