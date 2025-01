E questa sera la sfida Juventus-Milan 

Da una parte il Milan reduce dall’esonero di Fonseca, e dall’arrivo del connazionale portoghese Conceiçao; dall’altra la Juventus affetta da una “pareggite” mai vista. La seconda semifinale di Supercoppa italiana in programma oggi a Riad in Arabia Saudita (fischio d’inizio alle 20) mette contro due club che attraversano un periodo poco brillante. E se il nuovo allenatore rossonero sostiene che guidare il Diavolo «è un orgoglio e non un rischio», il collega bianconero spiega di voler «vincere» come tecnico ma che l’obiettivo «oggi non è un’ossessione». Ma quelle due panchine sono pronte a far cadere chi ci sta sopra in caso di risultati non adeguati. Quindi stasera è vietato perdere per entrambi.

Rossoneri

Conceiçao non ha spiegato quale sarà l’impronta della sua squadra ma ha le idee chiare. «Dobbiamo giocare a testa alta e capire cosa è importante per vincere. Ho trovato giocatori umili che vogliono imparare e capire cosa vuole l’allenatore. Non ho tanto tempo per lavorare e ci sono infortunati, ma non deve essere una scusa». Non ci sarà Leao e Pulisic e Musah non hanno i novanta minuti nelle gambe. Servirà comunque un Milan diverso da quello delle ultime uscite. «Ho visto più la paura di perdere che la voglia di vincere. Possiamo solo lavorare: le parole non contano, in questi grandi club contano i risultati. E il risultato che cerchiamo è vincere». Il debutto arriva proprio contro la squadra di suo figlio Francisco, attaccante della Juve. «Non sono emozionato. Francisco sarà un avversario. Anche lui è abituato così. Lo voglio battere e lui mi vuole battere. Per me è un onore e un orgoglio allenare una squadra come il Milan».

Bianconeri

Thiago Motta dal canto suo non è mai arrivato così vicino a un trofeo da allenatore. «Faccio tutto quello posso e che devo per migliorare la squadra e aiutare i giocatori a farli rendere al meglio», ha detto, «non siamo soddisfatti di dove siamo in campionato ma adesso siamo concentrati sulla Supercoppa». Danilo andrà via: una decisione «presa per il bene di tutti, compreso il suo». Koopmeiners e Yildiz sono i nuovi pilastri: «Teun può giocare in due ruoli, davanti alla difesa o sulla trequarti, Kenan è all’inizio della carriera». Conceiçao «sta bene, vedremo se partirà dall’inizio». Per Locatelli sarà una sfida speciale visto il lungo passato in rossonero: «Ma io sono bianconero da sempre, non riesco a esprimere l’orgoglio e il privilegio di indossare la fascia di capitano. Siamo in un percorso di crescita, carichi e motivati».

