È quasi Natale, i commercianti fanno rete 

Quindici anni fa lo spauracchio era rappresentato dai centri commerciali dell’hinterland cagliaritano. Oggi se n’è aggiunto un altro ancora più difficile da affrontare: la pratica sempre più diffusa dell’acquisto online. «A Dolianova si è capito da tempo che per vincere la sfida occorre fare rete – dice l’assessore al commercio Pier Vitale Atzu – per questo, oltre 20 anni fa, è stato costituito il centro commerciale naturale per promuovere le nostre attività».

La rete

Un’idea che si è evoluta nel tempo: oggi conta una ventina di negozi che utilizzano la tecnologia per incentivare le vendite. «È appena partita una nuova iniziativa con il rilascio di una fidelity-card – spiega Atzu - ogni carta sarà caricata in una web-app. Chi compra accumulerà dei punti che frutteranno dei buoni-spesa utilizzabili in tutti i negozi associati». Attraverso la app ogni cliente sarà informato sulle novità proposte dai vari esercizi commerciali, potrà fare acquisti online e ritirare il prodotto in negozio o farselo consegnare comodamente a casa. «La cosa importante è creare un circuito interno al paese per soddisfare le esigenze del cliente. Siamo all’inizio ma c’è ottimismo».

I social

La cittadina del Parteolla, durante e dopo il Covid, ha visto nascere diverse iniziative. Poche però quelle rimaste in piedi. Una di queste è in mano a Federica Martis, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini: «Il segreto è ascoltare – dice con una punta di orgoglio – noi abbiamo iniziato con prodotti accessibili per tutti poi abbiamo ampliato l’offerta in base alle richieste. Per attirare la clientela utilizziamo i social e i messaggini».

Originalità e dinamismo guidano anche Simona Serra che ha da poco rilevato una cartoleria in viale Europa: «Accanto ai prodotti tradizionali propongo, seguendo la mia passione, oggettistica fatta a mano. La cosa funziona».

In paese

Anche per Silvia Ledda, proprietaria di una cartolibreria in via Roma, il rapporto diretto con il cliente è la vera carta vincente. «Questo aspetto è apprezzato anche da chi viene da fuori, ma non basta. Lavoro qui da 15 anni e non faccio altro che reinventarmi, solo così si va avanti». Più critico il giudizio di Carla Murgia, alla guida di una storica gioielleria in Corso Repubblica: «Abbiamo vissuto tempi migliori – dice con rammarico – il settore è un po’ spento ma credo che non sia solo un problema di Dolianova. Oggi purtroppo non c’è la stessa educazione all’acquisto del passato. Il nostro paese ha enormi potenzialità, deve solo vincere la paura. In molti temono il confronto con i centri commerciali, ma il rischio è l’anima del commercio. Per crescere servono coraggio e investimenti».

Il problema più sentito è la carenza di parcheggi nelle vie del centro ma non solo. C’è chi chiede più attenzione per le attività distanti dal centro. Intanto si pensa già al Natale, in programma diverse iniziative di animazione per adulti e bambini e l’apertura dei negozi in orari straordinari.

