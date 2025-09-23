VaiOnline
Kitesurf.
24 settembre 2025 alle 00:37

E Quartu si prepara a ospitare il Mondiale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per la terza volta nei suoi nove anni di storia, Il Sardinia Grand Slam assegnerà titoli mondiali di kitesurf. Da domenica (ma le prime gare saranno mercoledì prossimo) al 5 ottobre, il Poetto sarà teatro dei campionati assoluti di Formula kite, la specialità olimpica di questo sport così giovane e spettacolare. Non Cagliari, però, bensì Quartu che cerca una propria collocazione nel panorama degli sport, soprattutto di quegli acquatici, sui quali anche la Regione, con l’assessorato al Turismo, punta molto. Tanto è vero che ieri la presentazione dell’appuntamento si è svolta nella sala riunioni dell’assessore Franco Cuccureddu, con il direttore organizzativo Giandomenico Nieddu e il presidente mondiale della classe velica, Mirco Babini a illustrare i dettagli tecnici, alla presenza dell’assessora allo Sport di Quartu, Cinzia Carta e del presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra.

Un centinaio gli atleti già iscritti, quasi tutti già a Quartu per gli allenamenti. Ci saranno cinque su sei delle medaglie olimpiche di Parigi, dove il kite ha debuttato, a conferma del massimo livello della competizione. «Vedremo i nuovi colori e i nuovi materiali per la prima volta in gara, dato che questo mondiale apre un nuovo ciclo olimpico», ha spiegato Babini. «Abbiamo calcolato che cento atleti corrispondono a 500 presenze totali e la permanenza media sul territoro è di tre/quattro settimane».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto