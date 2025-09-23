E Quartu si prepara a ospitare il Mondiale 

Per la terza volta nei suoi nove anni di storia, Il Sardinia Grand Slam assegnerà titoli mondiali di kitesurf. Da domenica (ma le prime gare saranno mercoledì prossimo) al 5 ottobre, il Poetto sarà teatro dei campionati assoluti di Formula kite, la specialità olimpica di questo sport così giovane e spettacolare. Non Cagliari, però, bensì Quartu che cerca una propria collocazione nel panorama degli sport, soprattutto di quegli acquatici, sui quali anche la Regione, con l’assessorato al Turismo, punta molto. Tanto è vero che ieri la presentazione dell’appuntamento si è svolta nella sala riunioni dell’assessore Franco Cuccureddu, con il direttore organizzativo Giandomenico Nieddu e il presidente mondiale della classe velica, Mirco Babini a illustrare i dettagli tecnici, alla presenza dell’assessora allo Sport di Quartu, Cinzia Carta e del presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra.

Un centinaio gli atleti già iscritti, quasi tutti già a Quartu per gli allenamenti. Ci saranno cinque su sei delle medaglie olimpiche di Parigi, dove il kite ha debuttato, a conferma del massimo livello della competizione. «Vedremo i nuovi colori e i nuovi materiali per la prima volta in gara, dato che questo mondiale apre un nuovo ciclo olimpico», ha spiegato Babini. «Abbiamo calcolato che cento atleti corrispondono a 500 presenze totali e la permanenza media sul territoro è di tre/quattro settimane».

