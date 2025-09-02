E Putin ottiene nuovo ossigeno dalla vendita di gas alla Cina 

Pechino. Gazprom ha firmato con la Cina un accordo «giuridicamente vincolante» per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 e di quello di transito Soyuz Vostok attraverso la Mongolia, un mega progetto capace di trasportare almeno 50 miliardi di metri cubi annui per soddisfare l’inesauribile richiesta di energia del Dragone. L’intesa - da lungo in stallo per le resistenze Pechino contro l’eccessiva esposizione su una singola fonte di approvvigionamento - è stata annunciata dai media russi, citando il numero uno del gruppo Gazprom, Alexey Miller. L’ipotesi era maturata con il trilaterale tra il presidente Xi Jinping, quello russo Vladimir Putin e quello mongolo Ukhnaa Khurelsukh. Nessun annuncio ufficiale è stato finora fatto da Pechino.

Per oltre 50 anni Mosca ha fornito gas all’Europa dalla Siberia occidentale, spedendo 180 miliardi di metri cubi, pari al 40% del fabbisogno del Vecchio Continente e a un ricco assegno di 90 miliardi di dollari. La guerra all’Ucraina ha rivoluzionato gli scenari, costringendo Mosca a guardare verso est. La Russia attualmente fornisce gas alla Cina tramite un altro gasdotto, Power of Siberia 1, con una capacità di trasporto di 38 miliardi di metri cubi all’anno. Gazprom e il colosso statale cinese degli idrocarburi China National Petroleum Corporation (Cnpc), durante la visita del presidente Vladimir Putin a Pechino hanno firmato un accordo per aumentare le forniture annuali attraverso il Power of Siberia e rafforzare la rotta dell’Estremo Oriente. Le spedizioni di gas saliranno da 38 a 44 miliardi di metri cubi attraverso Power of Siberia e da 10 a 12 miliardi con il potenziamento della rotta. Una boccata di ossigeno per il Cremlino sfiancato dalla guerra.

