E “Pula ride”: da oggi tra le rovine di Nora la comicità è regina 

La comicità irrompe tra le antiche rovine di Nora: prende il via oggi “Pula ride”, il cartellone di appuntamenti organizzato dal Comune, dalla Fondazione Pula cultura diffusa e dall’associazione Vivi Pula, sotto la guida artistica di Massimiliano Medda. Tre serate imperdibili, con musica e tanti ospiti che cominceranno questa sera alle 21 con i Lapola e Dario Cassini: il 23 luglio sarà invece la volta di Francesco Porcu e Giovanni Cacioppo. Chiuderà la rassegna il 30 luglio la serata con il trio dei Tamurita e Claudio Lauretta.

«Per la prima edizione di questa rassegna – spiega Massimiliano Medda -, abbiamo deciso di dare spazio anche a tre artisti nazionali, in modo da iniziare un ciclo di appuntamenti che vorremmo si tramutasse in una rassegna di cabaret dove si selezionano giovani talenti. Siamo davvero felici di poter fare comicità in un luogo unico e magico in un momento storico così triste in cui quotidianamente ci confrontiamo col dolore di molte popolazioni in guerra». Manuela Serra, assessora alla Cultura, spiega come “Pula ride” faccia parte di un grande progetto: «La nostra idea è quella di realizzare un festival della comicità attraverso una scuola di teatro che partirà nei prossimi mesi. Formeremo così cabarettisti emergenti che verranno selezionati da una giuria di comici professionisti e che si esibiranno l'estate prossima. Quest'anno parte del ricavato verrà devoluto ad A18 Fondazione per l'autismo». Clara Pili, presidente della Fondazione Pula cultura diffusa, spiega come il sito archeologico sia sempre pronto ad ospitare spettacoli che coinvolgono turisti e residenti. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA