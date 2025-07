È proprio l’anno di Darderi  Bolelli-Vavassori, ancora loro 

Il tennis mondiale è sempre azzurro. Sabato è arrivata la settima vittoria stagionale di un italiano nel circuito Atp. L'ha firmata Luciano Darderi, che dopo Marrakech ad aprile e Bastad sette giorni fa, ha conquistato anche l'Atp250 di Umago, regolando in una serata piovosa lo spagnolo Carlos Taberner con un doppio 6-3. Sfida non semplice per l'italiano di Villa Gesell, che ha concluso la sua finale zoppicando per problemi a una caviglia che ne mettono in forse la sua presenza nell'Atp1000 di Toronto, dov'è atteso dal qualificato belga Alexander Blockx. Oltre a Darderi, sul cemento canadese anche Mattia Bellucci (sorteggiato contro il francese Hugo Gaston), la wild card Matteo Gigante (contro il croato Borna Coric), Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi che, accreditati delle teste di serie 3, 13, 28 e 32, esordiranno al secondo turno.

Doppio tricolore

Azzurri protagonisti anche nel doppio, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, dopo gli Atp500 di Rotterdam e Amburgo, si sono aggiudicati anche quello di Washington. Gli italiani, prima testa di serie, hanno superato 6-3, 6-4 i francesi Hugo Nis ed Edouard Roger Vasselin 6-3, 2-0, 3 del tabellone. La sfida è stata fermata sul 2-0 nel secondo set per un'allerta fulmini.

Carboni stop

Stop in semifinale per Lorenzo Carboni, impegnato nell'Itf15 di Seregno. Sul rosso lombardo, l'algherese è stato sconfitto 2-6, 6-1, 6-1 da Alexander Weis, che poi ha vinto il torneo battendo 6-4, 6-7(6), 6-1 il ceco Jan Kumstat.



