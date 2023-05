È proprio il momento dell’Inter  

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Toljan (31' st Zortea), Erlic, Tressoldi (19' st Ferrari), Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique (31' st Thorstvedt); Berardi, Defrel (12' Pinamonti), Laurienté (12' Bajrami). In panchina Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Muldur, Romagna. All. Dionisi.

Inter (3-5-2) : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (28' st Bastoni), Acerbi; Bellanova (34' Darmian), Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan (16' Asllani), Dimarco (16' st Gosens); Lukaku, Correa (1' st Lautaro). In panchina Cordaz, Onana, Dumfries, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Zanotti. All. S. Inzaghi.

Inter 4

Sassuolo 2

Inter (3-5-2) : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (28' st Bastoni), Acerbi; Bellanova (34' Darmian), Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan (16' Asllani), Dimarco (16' st Gosens); Lukaku, Correa (1' st Lautaro). In panchina Cordaz, Onana, Dumfries, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Zanotti. All. S. Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Toljan (31' st Zortea), Erlic, Tressoldi (19' st Ferrari), Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique (31' st Thorstvedt); Berardi, Defrel (12' Pinamonti), Laurienté (12' Bajrami). In panchina Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Muldur, Romagna. All. Dionisi.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 41' Lukaku; nel st 10' Tressoldi (autogol), 13' Lautaro, 18' Henrique, 32' Frattesi, 44' Lukaku.

Note : angoli 5-1 per il Sassuolo. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: De Vrij, Brozovic, Defrel, Henrique e Tressoldi.

Scatto Champions per l'Inter, che approfitta degli scivoloni delle dirette concorrenti, si sbarazza con fatica del Sassuolo con la firma di Lukaku (doppietta) e aggancia la Juventus al secondo posto, a +5 dal Milan quinto. Una serata non così facile come direbbe il punteggio, ma d'altronde la testa non poteva che essere alla sfida di martedì contro i rossoneri nel ritorno della semifinale di Champions, come dimostrato dall'ampissimo turnover di Inzaghi che cambia ben otto uomini tra i titolari.

Non a caso l'Inter fatica ad ingranare. Gli uomini di Dionisi passano anche in vantaggio con un tap-in di Berardi su assist di Laurientè, ma il Var annulla per fuorigioco del francese. L'Inter replica con Correa, anche lui in gol con la rete però non convalidata per posizione irregolare di Dimarco. Nel finale di tempo serve il solito Lukaku per sbloccare la sfida: riceve palla spalle alla porta, fa perno su Tressoldi e scarica in rete un mancino di potenza.

La ripresa

Inzaghi lancia Lautaro (Correa ko) e i nerazzurri vengono aiutati anche dalla sorte, perché Tressoldi nel giro di tre minuti prima devia in porta un cross innocuo di Bellanova e poi una conclusione di Lautaro, permettendo ai padroni di casa di salire sul 3-0. Ma il Sassuolo non molla mentre l'Inter abbandona la sfida a livello mentale a mezzora alla fine. Henrique riapre la sfida con un colpo di testa da due passi, poi è Frattesi a trovare il 3-2 sempre di testa anticipando Asllani. A scacciare le paure ci pensa ancora Lukaku, che trova il gol del definitivo 4-2 servito da Brozovic, lanciando l'Inter al secondo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata