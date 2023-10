«È pronto per uno slam» 

«Credo sia pronto per vincere uno Slam, lo vedremo vincitore molto presto e forse anche è pronto

per diventare il più forte giocatore del mondo. Questi ultimi tornei fanno ben sperare per il futuro di Jannik»: per Corrado Barazzutti l'ascesa di Jannik Sinner è destinata a continuare, e a lungo. Con la vittoria ieri dell'Atp 500 di Vienna contro il russo Daniil Medvedev, battuto due volte nel giro di una manciata di settimane, il tennista altoatesino è tra favoriti del Master 1000 di Parigi-Bercy dove farà il suo esordio domani, contro il vincente del derby statunitense tra J.J.Wolf e Mackenzie McDonald. Nel torneo parigino, che chiude la stagione prima della Finals, ci sarà anche Djokovic, sorteggiato dalla stessa parte di tabellone e accreditato di un possibile incrocio nei quarti di finale: Nole l'unico Top 5 che Sinner non ha mai battuto. L'appuntamento più atteso è però quello delle Atp Finals di Torino, dove Sinner si presenterà da assoluto protagonista.

La carriera

Una crescita importante, quella dell'altoatesino, oggi n. 4 della classifica Atp, e al quale sono arrivati anche i complimenti di Medvedev e del suo allenatore, concordi nel sottolineare che «i suoi progressi sono evidenti»: dalla vittoria del Challenger di Bergamo nel febbraio 2019, primo successo tra i pro (due mesi prima di quello al Forte Village), a quella di ieri a Vienna ci sono cinque anni di crescita, soddisfazioni e pure qualche critica. Nel tempo ha anche cambiato staff, lasciando lo storico coach Riccardo Piatti e avviando la collaborazione con Simone Vagnozzi, affiancato da Darren Cahill. La consacrazione nel gotha del tennis arriva nell'estate di quest'anno, con il primo 1000 a Toronto e il best ranking da n° 4 del mondo, alla vigilia delle Nitto Atp Finals di Torino e del finale di stagione in maglia azzurra in Coppa Davis, dopo le polemiche per il suo forfait nella tappa di Bologna dello scorso settembre.

Il record

«L'ho visto migliorato tantissimo, soprattutto sulla qualità, sull'intensità e sulla regolarità del suo tennis», le parole di Barazzutti ai microfoni di Radio Anch'io Sport «cioè sulla capacità di giocare ad altissimo livello senza avere delle pause nel suo gioco come gli capitava prima e che gli costavano molto care. Nell'ultimo mese non ha perso quasi mai, sta giocando un tennis straordinario di grandissima solidità». A Vienna l'altoatesino ha centrato la vittoria numero 56 in stagione, battendo il record italiano di 54 successi di Barazzutti nel 1978.

