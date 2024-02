È pronta la nuova casa dell’Avis 

Chiusi i battenti della sala prelievi nella Casa della salute, l’Avis di Arbus si trasferisce nell’ex caseggiato della guardia medica. Fine dei disagi per circa 300 donatori costretti da tempo a recarsi in piazza Mercato, dove ad attenderli c’era l’autoemoteca. Un disagio annunciato quando due anni fa la Asl di Sanluri comunicò lo sfratto dalla sala prelievi all’interno della struttura sanitaria di via Cavallotti: «Poco funzionale e inadeguata alle nuove disposizioni imposte con delibera della Regione».

La nuova casa

La questione si aprì subito con uno spiraglio sul trasferimento nell’ex ambulatorio di via Mentana, la nuova Casa del donatore. «L’iter – ricorda l’assessora alla sanità Sara Vacca – è stato più lungo del previsto, nonostante ci fossero i soldi in cassa. Una visita ispettiva nel locale evidenziò la necessità di adeguare gli ambienti alle prescrizioni della Regione. Un conto, hanno precisato dalla Asl, è l’esame del sangue di un paziente, altro il prelievo per le donazioni a persone diverse». Regole severe da rispettare. Nello specifico occorreva acquistare attrezzature e arredi, realizzare un nuovo servizio igienico, separare gli ambienti destinati ai medici dalle sale d’attesa per i donatori, per l’accettazione, per garantire la riservatezza durante la compilazione del questionario, infine per il colloquio e per il riposo e il ristoro post-donazione.

Il progetto

«Il primo passo – prosegue Vacca – è stata la richiesta all’Azienda sanitaria di concessione in comodo d’uso per 30 anni dell’immobile, eventualmente rinnovabile. Grazie alla disponibilità di un finanziamento dello Stato di 120mila euro per infrastrutture sociali, ne abbiamo destinato 41 all’accoglienza dell’Avis nella nuova sede, più grande, meglio attrezzata e, trovandosi al centro dell’abitato, più funzionale allo scopo».

I soci

«Da parte nostra – dice il presidente dell’associazione Antonio Atzeni – massima collaborazione, consapevoli dell’inadeguatezza dell’attuale sede. Lo meritano i tanti donatori, 409 nel 2023, in crescita dopo il calo del Covid, un numero quasi dimezzato. Dato positivo è l’ingresso di nuovi donatori, la maggior parte giovani, 25 nel 2023. Tante le medaglie d’oro, 650 i soci». E il donatore più anziano, Sergio Floris, racconta: «Avevo appena compiuto 18 anni quando mi presentai per il primo prelievo. Fra un anno e mezzo dovrò ritirarmi, a 70 anni i donatori vanno in pensione. Invito i giovani a donare, una goccia di sangue salva una vita».

