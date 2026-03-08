VaiOnline
La rassegna.
09 marzo 2026 alle 00:24

È primavera, a Sassari torna a fiorire la musica 

Torna il 18 marzo a Sassari la bella stagione della musica. L’associazione culturale musicale Ellipsis propone per il ventiquattresimo anno la rassegna “I concerti di primavera”, 10 appuntamenti con la cameristica internazionale per quasi 3 mesi di concerti. Come ogni anno sarà la sala Sassu del Conservatorio di musica Luigi Canepa di Sassari a ospitare le serate, a eccezione dello speciale evento del Lunedì Santo nella chiesa di San Giacomo, tutte a partire dalle 20.30.

Anche quest’anno la stagione dà spazio ai concerti più diversi, dal canto al pianoforte a quattro mani, dai quartetti di saxofoni alla musica sefardita, dai grandi talenti alle formazioni più consolidate. La rassegna è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari e in collaborazione col Conservatorio.

L’appuntamento inaugurale, mercoledì 18 marzo, sarà con l’IMK Trio, formato dal violinista turco Cihat Askin, il violoncellista polacco Mikolaj Palosz e il pianista ungherese Marton Kiss, impegnati in un programma che prevede musiche di Beethoven e Schubert.

La campagna abbonamenti è già aperta: gli iscritti a Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Università di Sassari e Liceo musicale Azuni pagheranno per l’intera stagione 25 euro rispetto alla tariffa intera (65 euro), così come i soci dell’associazione di oncologia Mariangela Pinna alla quale andrà parte del ricavato. La biglietteria resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.30, nella sede di via Taramelli 2/D. Per info e prenotazioni, scrivere a ellipsis.prenotazioni@yahoo.com oppure telefonare allo 079298371 o 3392206362.

