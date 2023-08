«È presto per fermare il rialzo dei tassi»  

Il commento suona come una pietra tombale sulle speranze delle famiglie italiane alle prese con un mutuo da pagare. «È troppo presto per prendere in considerazione una pausa nel rialzo dei tassi». A dirlo niente poco di meno che il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Bce Joachim Nagel parlando con Bloomberg tv a margine del forum di Jackson Hole. «Per me è troppo presto per pensare a una pausa» ha detto Nagel aggiungendo che in ogni caso si aspetteranno ulteriori dati prima di prendere una decisione. «Non dobbiamo dimenticare che l’inflazione è ancora intorno al 5% - ha detto Nagel -. Quindi questo è davvero troppo alto. Il nostro obiettivo è il 2%. Quindi c’è un po’ di strada da fare».

Le aspettative in vista della prossima riunione della Banca centrale europea sono quindi pessime, proprio quando molti analisti hanno previsto uno stop al rialzo dei tassi d’interesse dopo una serie ininterrotta di ritocchi all’insù.

Il presidente della banca centrale tedesca ha inoltre sottolineato come sebbene l’attività economica stia rallentando, l’inflazione core rimane vischiosa e il mercato del lavoro è «davvero piuttosto buono».

