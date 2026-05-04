E Polonara annuncia l’addio al basket 

Domenica era al PalaSerradimigni Achille Polonara. Per seguire la sua Dinamo e la sua ex squadra, la Virtus Bologna. Ha ricevuto più applausi di tutti. Anche dopo l'amaro epilogo della retrocessione in A2. Nel futuro di “Polomair”, de “ilpupazzo33” come si fa chiamare sui social, non c'è però né la Dinamo né il basket. L'ala marchigiana ha detto stop con un post su Instagram: «Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero! Mi mancherai palla a spicchi». Polonara ha ringraziato tutti: «Grazie a coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un Bravo giocatore ma soprattutto un Uomo… grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!».

La malattia

Quasi un anno fa gli era stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta. Polonara ha iniziato la chemioterapia in estate e poi a settembre si è sottoposto a trapianto di midollo osseo. Nel frattempo il presidente Stefano Sardara lo aveva richiamato alla Dinamo, dove ha giocato per due stagioni: 2017/18 e soprattutto 2018/19 vincendo la Europe Cup e sfiorando lo scudetto. Nonostante avesse un altro anno di contratto la società sassarese lo aveva lasciato partire per l'Eurolega, al Baskonia.Il presidente Sardara lo ha voluto richiamare nel momento più difficile della sua vita.

Sono stati mesi duri. Achille Polonara è stato anche in coma dopo l'operazione. Si è svegliato, ha continuato a seguire le cure con l'intenzione di riprendere a giocare. Poco più di un mese fa, aveva anche ripreso a fare qualche tiro a canestro. Ha svolto poi qualche allenamento individuale. Quindi lo stop. Tra i messaggi ricevuti, quelli del sassarese Marco Spissu: “Sempre con te fratello! É stato un piacere e un onore condividere con te parte di questo percorso… ti voglio tanto bene” e della Dinamo: “Sassari sarà sempre casa tua. Grazie di tutto Achi”. (g.m.)

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